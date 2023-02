Ein Denkmal für „Bulle“ Roth und andere Helden des Sports?

In Kaufbeuren könnte eine besondere Würdigung Wirklichkeit werden. Eine wichtige Frage ist allerdings noch ungeklärt.

Die „Kaufbeurer Stadtmauer“ Dieter Medicus und Manfred Schuster, Eishockey-Stürmerlegende Didi Hegen, Gewichtheber-Bundestrainer Almir Velagic und natürlich Mister Europacup, Franz „Bulle“ Roth: Ihnen und anderen könnte bald eine besondere Würdigung zuteilwerden.

Die Freien Wähler haben während der Haushaltsberatungen der Stadt Kaufbeuren gefordert, dass auf einer künstlerisch gestalteten Tafel auf sämtliche Sportler hingewiesen wird, die aus Kaufbeuren stammen, in einem Kaufbeurer Sportverein aktiv waren sowie an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Franz Roth ist auch in Bad Wörishofen bestens bekannt, wo er viele Jahre lang ein Sportgeschäft betrieb und Anlaufstelle für zahllose Fans des FC Bayern München war. Auch beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen gehört Roth zu den Stammgästen unter den Prominenten. Im Rahmen des Festivals wird sogar der Franz Roth Golf Cup für einen guten Zweck ausgespielt, unter den Startenden sind zahlreiche Promis.

Eishockey-Legende Dieter Medicus begründete das Gesundheitszentrum in Bad Wörishofen

Dieter Medicus ist nicht nur eine Eishockey-Legende sondern auch Begründer des Medicus Gesundheitszentrums in Bad Wörishofen. Der Ex-Profi ist auch Physiotherapeut. „Kaufbeuren ist eine Stadt des Breiten- und Spitzensports“, sagte Fraktionschef Bernhard Pohl zur Begründung. Zahlreiche Athleten, vor allem Eishockeyspieler, hätten an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen und den Namen der Stadt positiv vermarktet. Die Freien Wähler wünschen sich das Kunstwerk im Bereich des Bahnhofs oder der Energie-Schwaben-Arena.

Der Antrag stieß im Finanzausschuss auf Zustimmung. Die Pläne müssten allerdings noch ausgearbeitet werden, sofern der Stadtrat zustimmt. Oliver Schill (Grüne) schlug einen Wettbewerb vor. Für CSU-Fraktionschef Christian Sobl stellte sich die Frage, warum die Tafel am Bahnhof stehen muss. Er hält das Kaufbeurer Zentrum für geeignet. (avu, mhe)

