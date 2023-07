Die Nummer 17 der schwäbischen Turnvereine feiert Jubiläum

Als der TSV Kirchheim 1863 gegründet wurde, turnten seine Mitglieder noch im Klostergarten. Mittlerweile zählt der Verein 800 Mitglieder und hat einen eigenen Sportpark.

Wie bei so vielen Vereinen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, war auch in Kirchheim Friedrich Ludwig Jahn das große Vorbild. Als begeisterter Anhänger des "Turnvaters" und seiner Ideen von Leibesertüchtigung hielt nämlich der Kirchheimer Arzt Dr. Franz-Xaver Neidhardt im Klosterschulgarten die ersten Turnstunden aus.

Bald darauf goss man dieses gemeinsame Turnen in die Formen eines ordentlichen Vereins, wenngleich der heutige Name "TSV 1863 Kirchheim" erst deutlich später aufkam. 1863 war es ein reiner Turnverein, der 17. in Schwaben, - und sollte es lange bleiben. Ähnlich, wie der TSV Markt Wald heute, galt Kirchheim einst als Turnhochburg.

Ein Novum: 1910 gibt es eine Damengymnastikgruppe in Kirchheim

Für Aufsehen sorgte 1910 etwa die Gründung einer Damengymnastikgruppe, es war die erste Gruppe dieser Art im Landkreis. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in Kirchheim ein weiterer Sport populär: der Fußball. 1921 gründete sich der FC Kirchheim, dessen Mitglieder sich mit den Turnern in gegenseitiger Abneigung begegneten. Als im Jahr 1930 die noch heute bestehende Turnhalle eingeweiht wurde, schien es zwar, als ob die beiden Vereine in eine gemeinsame Sport-Zukunft gehen könnten. Doch ein Zusammenschluss hielt nur zwei Jahre.

Auch ein WM-Teilnehmer war schon Gast im Kirchheimer Sportpark: Im Rahmen des MZ-Sportlerstammtisches kam 2014 der damalige Kapitän des FC Augsburg, Paul Verhaegh, und stellte sich den Fragen von MZ-Sportredakteur Axel Schmidt und Daniel Schmid (Abteilungsleiter TSV Kirchheim). Foto: Andreas Lenuweit

Während die Fußballer weiter Fußball spielten, erweiterte der Turnverein sein Angebot: Neben den aktiven Turnern fanden sich nun auch Handballer, Faustballer, die Sängerriege und die Theaterspieler unter dem Dach des Turnvereins wieder. Es bedurfte erst des Zweiten Weltkriegs, dass sich die beiden Vereine schließlich doch zusammenrauften. Am 30. Dezember 1948 schlossen sich Turner und Fußballer zum TSV 1863 Kirchheim zusammen.

Legendär sind die Faschingsbälle "Scherz ist Trumpf"

Von da an wuchs der Verein stetig an, integrierte neue Abteilungen und war aus dem Dorfleben in Kirchheim nicht mehr wegzudenken. 1986 kamen die Schlossfunken hinzu und etablierten sich binnen kurzer Zeit im Unterallgäuer Fasching. Legendär sind die Kappenabende "Scherz ist Trumpf", die in der TSV-Turnhalle für volles Haus sorgen.

An der Haselbacher Straße entstand 2005 der Kirchheimer Sportpark. Foto: Martin Bartenschlager

Um die Jahrtausendwende hatten die Fußballer des TSV Kirchheim ihre Blütezeit: Nach dem Aufstieg in die Kreisliga 1999 folgte sogleich der Durchmarsch in die Bezirksliga, wo sich der TSV Kirchheim immerhin vier Jahre hielt. Im Jahr 2005 folgte dann ein weiterer baulicher Meilenstein in der Vereinsgeschichte: An der Haselbacher Straße entstand der Sportpark mit Fußballplätzen, schmuckem Vereinsheim und einer Zuschauertribüne.

"Der Sportpark hat sich seitdem zum Treffpunkt, nicht nur auf sportlicher Ebene, entwickelt und lädt immer öfter zum geselligen Beisammensein ein", sagt TSV-Vorsitzender Franz Schiegg. Davon konnte sich 2014 auch der damalige Kapitän des FC Augsburg, der niederländische Nationalspieler Paul Verhaegh, überzeugen, der als Gast des MZ-Sportlerstammtischesden Weg in den Sportpark fand.

Die Mitgliederzahlen beim TSV Kirchheim sind zuletzt gestiegen

Schiegg führt den Verein seit 2012 und blickt auf einen lebendigen Klub. "In den letzten Jahren ist die Mitgliederzahl - vor allem im Jugendbereich - stetig gestiegen", sagt Schiegg. Neben den ursprünglichen Säulen des Vereins, Turnen und Fußball, haben sich die Faschingsabteilung der Schlossfunken, eine Radsportabteilung und eine Volleyballabteilung etabliert. "Neue Kursangebote wie beispielsweise Jumping, Linedance, Kinderjoga oder Selbstverteidigung runden das Angebot des TSV Kirchheim ab", sagt er.

Franz Schiegg ist Vorsitzender des TSV Kirchheim. Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, feiert der Sportverein, der zu den ältesten im Unterallgäu gehört, sein 160-jähriges Bestehen am Sportgelände. Höhepunkte sind die Auftritte der Bigband „Wellblech“ am Freitag- sowie die Rockband „Dynamite“ am Samstagabend. Foto: Schiegg Assekuranzservice

Aktuell zählt der Verein knapp 800 Mitglieder, wie Schiegg sagt. Das bedeutet, dass beinahe jeder dritte Kirchheimer Mitglied im TSV ist. Für Schiegg und seine Vorstandskollegen bedeutet das natürlich Herausforderung und Ansporn zugleich. "Die tägliche, ehrenamtliche Arbeit ist schon eine Mammutaufgabe", sagt der Vorsitzende. Trotz Bürokratismus und steigender Kosten sieht Schiegg den Verein aber für die Zukunft gut gerüstet: "Wir sind mit Trainern, Übungsleitern und so weiter gut aufgestellt und werden uns auch in Zukunft mit neuen Kursangeboten dem Wandel der Zeit sowie den Anforderungen und Trends stellen können", ist er überzeugt.

Das Programm am Festwochenende in Kirchheim

Zunächst aber gilt es, den 160. Geburtstag des Vereinsgebührend zu feiern. Am Wochenende 14. bis 16. Juli wird der Sportpark dann zur Open-Air-Arena. Am Freitagabend, 14. Juli, geht es los mit Wellblech, der Big Band des Blasorchesters Kirchheim. Am Samstag, 15. Juli, findet ab 14 Uhr im Sportpark ein Völkerballturnier statt. Ab 18 Uhr ist dann wieder Musik angesagt, zunächst mit der Band Die Vierspurigen, ehe ab 21 Uhr die Rockband Dynamite auf die Bühne kommt.

Wellblech, die Big Band des Blasorchesters Kirchheim, eröffnet das Festwochenende des TSV Kirchheim am Freitag, 14. Juli. Foto: Wellblech

Am Sonntag, 16. Juli, findet um 9 Uhr der Festgottesdienst statt, danach spielt der Musikverein Kirchheim, während auf dem Sportgelände die Kleinfeld-Fußballer ihre Turniere ausspielen.