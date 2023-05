Gäste aus Renazé sind nach langer Corona-Pause wieder in Kirchheim

Endlich kommen die Franzosen wieder nach Kirchheim: Im Programm geht es diesmal um den Schwerpunkt Umwelt und Nachhaltigkeit – in Worten, aber auch in Taten.

Endlich kann nach Corona die Partnerschaft zwischen Kirchheim und Renazé wieder belebt werden. Über das lange Wochenende zum Vatertag kommen über 50 französische Gäste in den Fuggermarkt, die traditionsgemäß in Familien untergebracht werden. Das Treffen in diesem Jahr steht unter dem Themenfeld "Europa, Kunst/Kultur, Musik und Umwelt".

Die Gäste reisen am Donnerstag an und werden gegen Mittag im Rathaus von Bürgermeisterin Susanne Fischer und der Vorsitzenden des Deutsch-Französischen Partnerschaftskreises Margot Sommer begrüßt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es in die Gastfamilien.

Am Freitag, 19. Mai, steht Geschichte auf dem Programm. Sowohl in der Stadt Kaufbeuren als auch später im Kloster und der Brauerei Irsee werden Führungen in Deutsch und Französisch angeboten, wobei in Kaufbeuren besonders die Geschichte der Feuerwehren erläutert wird.

Kirchheim und Renazé wollen gemeinsam Bäumchen pflanzen

Am Samstag geht es um Regionalität. Einmal bei einem Besuch des Biohofes Besthans und einer Vorstellung von Kirchheim. Nach einer Wanderung am Katzenweiher wird ein deutsches und französisches Apfelbäumchen gepflanzt. Zuvor wird aber noch "gearbeitet". Im Rathaus werden gemeinsam die Fragebögen zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgewertet, die im Vorfeld auf beiden Seiten verteilt wurden.

Unter anderem wurden nach erneuerbaren Energieformen in den Gemeinden und Vorschriften in Neubaugebieten den Umweltschutz betreffend gefragt. Weitere Punkte sind Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, öffentlicher Verkehr und Radwegenetz. Weiter wird die Frage gestellt, ob die Kommunen wegen der Krisen sparen müssen. Und zuletzt kann sich jeder dazu äußern, welchen Beitrag er zum Umweltschutz leisten kann.

Der Partnerschaftsbesuch wird in Form eines Projekts organisiert

Zu dem Besuch wurde ein Antrag auf Förderung durch den deutsch-französischen Bürgerfond gestellt, weswegen der Besuch in Form eines Projektes organisiert wird. Die Vorsitzende hofft auf große Beteiligung an der anonymen Umfrage, damit der Zuschussantrag positiv beschieden wird.

Am Samstagabend heißt es dann nach einem Sektempfang in der TSV-Turnhalle schon wieder: Abschied nehmen. Dann geht es zurück in das rund 1100 Kilometer entfernte Renazé im Westen Frankreichs.