TSV Kirchheim sieht sich zu Unrecht in der Kritik

2023 hat der TSV Kirchheim den Faschingsumzug in Kirchheim veranstaltet.

Plus Nach der Debatte im Marktrat über Faschingsumzug und Tilgungszuschuss an den TSV meldet sich der Verein zu Wort – und erwägt sogar drastische Maßnahmen.

Nachdem in der vergangenen Marktratssitzung über den geplanten Faschingsumzug des TSV Kirchheim und den Tilgungszuschuss des Marktes an den Verein diskutiert worden ist, meldet sich nun der Vorsitzende Franz Schiegg im Namen des Vereins und seiner Vorstandskollegen zu Wort. Er sieht das Ehrenamt an den Pranger gestellt. Angesichts der Anschuldigungen könne man sich sogar vorstellen, dass der Verein sein Engagement zurückfährt.

Der TSV 1863 Kirchheim zähle zu den ältesten Sportvereinen im Unterallgäu. "Wir sind keine Firma, sondern ein gemeinnütziger Verein, dem rund die Hälfte aller Kirchheimer Bürger als Mitglied angehören", so Schiegg. Alleine im vergangenen Jahr habe man entgegen dem bundesweiten Trend einen Zuwachs von über zehn Prozent auf nunmehr über 820 Mitglieder verzeichnen können.

