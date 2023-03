Ein Müller-Auszug wäre ein Tiefschlag für die Mindelheimer Alstadt

Plus Der Drogeriemarkt Müller liebäugelt mit einem Umzug ins Gewerbegebiet. Das wäre ein Tiefschlag für die Mindelheimer Altstadt.

Das war ein Schock für die Mindelheimer Stadträte. Müller will sich aus der Altstadt verabschieden. Der Drogeriemarkt ist einer der wenigen Magneten in der Innenstadt. Keiner zieht mehr Menschen in die Stadt, mal von knusprigen Brezen abgesehen. Davon profitieren auch andere Einzelhändler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen