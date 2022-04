Preiserhöhung fürs Türkheimer Freibad: Geringfügig ist anders

Plus Die höheren Preise reißen kein allzu großes Loch in die Familienkasse. Trotzdem hat der Gemeinderat ohne Not eine Chance vertan, glaubt unser Kommentator.

Na ja, 50 Cent. Das klingt erst mal nach wenig. Und doch sind es 17 Prozent Preiserhöhung für ein Erwachsenenticket. 15 Euro mehr für die Familiensaisonkarte – auch nicht so viel, dass dies gleich ein allzu großes Loch in die Familienkasse reißen wird. Aber das sind 20 Prozent mehr – und das ist alles andere als eine „geringfügige Erhöhung“. Unzumutbare soziale Härten wird es wohl nicht geben, da steht Bürgermeister Kähler im Wort.

