Unbekannter läuft über Autos und richtet beträchtlichen Schaden an

Ein unbekannter Täter hat in Loppenhausen mehrere Autos beschädigt.

Der Täter hinterließ Dellen an mehreren Old- und Youngtimern in Loppenhausen.

Im Loppenhausener Lindenweg ist ein unbekannter Täter offenbar über mehrere geparkte Old- und Youngtimer gelaufen. Er hinterließ dabei Dellen in Motorhaube und Dach. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Wer hat am Donnerstagnachmittag etwas gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

