Sammlerin aus Leidenschaft: Bei Ursula Haab wohnen mehr als 400 Puppen

Plus In unserer Reihe "Erbstücke" zeigen wir Dinge mit einem ganz besonderen Wert. Für Ursula Haab sind ihre Puppen ihr ein und alles. Doch niemand möchte sie erben.

Ihr ganzes Leben hat Ursula Haab ihren Puppen gewidmet. Von großen Schaufensterpuppen bis hin zu den kleinen Puppen ihrer Puppen gibt es in ihrem "Museum", wie sie es nennt, alle Formen, Farben, Größen und Outfits, die man sich nur vorstellen kann. Seit sie ihr eigenes Geld verdient, sammelt Ursula Haab Puppen. Der Grund dafür liegt tief in ihrer persönlichen Geschichte.

Wer heute bei Ursula Haab durch die Wohnungstür geht, entdeckt erst einmal nichts außergewöhnliches. Ein altes Landhaus, gebaut im frühen 20. Jahrhundert, zweistöckig und mit großem Hof vor der Tür. Doch in der ersten Etage gibt es ein Zimmer, das es so wahrscheinlich kein zweites Mal gibt. "Die Leute denken bestimmt, ich sei verrückt", sagt Haab. Aber das ist ihr egal. Sie liebt ihre Puppen und das dürfen die Leute auch wissen - schließlich sind einige ganz besondere Puppen.