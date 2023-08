Markt Wald

17:00 Uhr

Haushalt: Markt Wald hat sich viel vorgenommen

Plus Die Gemeinde Markt Wald investiert kräftig. Trotzdem will sie noch bis 2025 ohne neue Kredite auskommen.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

In den nächsten Jahren stehen in Markt Wald gleich mehrere Großprojekte an. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, in der Geschäftsleiter Herbert Egger den Haushaltsplan für dieses Jahr präsentierte. Das ist geplant:

Der mit Abstand größte Brocken ist in den nächsten Jahren das geplante neue Feuerwehrhaus.in Markt Wald, das auch die Freiwillige Feuerwehr Oberneufnach und der Löschzug Anhofen nutzen werden. Der Planer schätzt, dass es rund 4,2 Millionen Euro kosten wird. Sollte die Gemeinde wie erhofft in den Genuss von Fördermitteln kommen, könnte ihr Eigenanteil um bis zu 600.000 Euro sinken. In diesem Jahr sind bereits 300.000 Euro für den Neubau eingeplant, in den Folgejahren dann die übrigen 3,9 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen