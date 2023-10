Markt Wald braucht neuen Bürgermeister: Das sind die Fristen

Nachdem Markt Walds bisheriger Bürgermeister Peter Wachler künftig Landtagsabgeordneter ist, müssen die Bürgerinnen und Bürger einen Nachfolger wählen.

Die Bayerische Landtagswahl zieht in Markt Wald eine weitere Wahl nach sich: Weil Bürgermeister Peter Wachler bei der Landtagwahl für die CSU im Stimmkreis Kaufbeuren das Direktmandat geholt hat, braucht die Gemeinde einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Für die Wahl gibt es genaue Fristen.

Bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags am Montag, 30. Oktober, ist Peter Wachler weiterhin Bürgermeister der Gemeinde Markt Wald. Spätestens drei Monate später, also bis Ende Januar 2024 muss dann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Wer sich für das Amt zur Verfügung stellen möchte, muss spätestens 52 Tage vor dem Wahltag nominiert sein. Würde am letzten Sonntag im Januar, dem 28. Januar, gewählt werden, müssten die Kandidaten demnach Mitte November gekürt sein.

14 Bilder Bilder der Wahlparty: So feiert Peter Wachler seinen Sieg Foto: Kathrin Elsner

Bis der Nachfolger oder die Nachfolgerin Wachlers feststeht, ist die Gemeinde jedoch nicht führungslos: Die Amtsgeschäfte übernimmt bis dahin kommissarisch der Zweite Bürgermeister Christian Demmler. (baus)