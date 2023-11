Scheune in Immelstetten brennt komplett ab

In Immelstetten brennt am Freitagabend eine Scheune. Der Sachschaden ist hoch.

Am Freitagabend (3. November) gegen 19.20 Uhr ist es zu einem Vollbrand einer Scheune in der Dorfstraße von Immelstetten in der Marktgemeinde Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Brand nach rund einer Stunde gelöscht. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Angrenzende Häuser wurden evakuiert, alle Ortszufahrten gesperrt. Von Verletzten ist der Polizei noch nichts bekannt. Der Schaden beläuft sich nach Aussagen der Polizei auf über 50.000 Euro. (AZ)