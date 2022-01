Zuschuss für zwei Kneipp-Anlagen in Markt Wald

Plus Das Geld für die zwei Tretbecken fließt trotz verspäteten Antrags. Es ist ein nachträgliches Geschenk zum 200. Kneipp-Geburtstag.

Obwohl sie die Förderung eigentlich zu spät beantragt hatte, kann sich die Gemeinde Markt Wald über einen staatlichen Zuschuss zur Sanierung zweier Tretanlagen freuen. Das teilte Bürgermeister Peter Wachler in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.