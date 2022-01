23-Jährige aus Memmingen wirbt um das Herz des „Bachelors“

Die Memmingerin Lara Honner ist Kandidatin bei der TV-Show "Der Bachelor" auf RTL. Das erhofft sie sich von ihrem Traummann.

„Möchtest du diese Rose annehmen?“ Diese Frage wird auch im Jahr 2022 wieder gestellt, denn „ Der Bachelor“ geht in die zwölfte Runde. Staffelstart ist am 26. Januar um 20.15 Uhr auf RTL. 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Mit dabei: eine Kandidatin aus Memmingen.

Lara Honner sucht nach der großen Liebe. „Ich bin schon viel zu lange Single und möchte mich endlich wieder verlieben“, sagt sie gegenüber RTL. Die 23-Jährige wohnt in Memmingen, studiert Tourismusmanagement und liebt Tiere. Sie besitzt zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte, verrät sie in der Vorstellung bei RTL. Ihre Hobbys: reisen, Tennis spielen und Ski fahren. Ihr Traummann sollte diese Interessen am besten teilen. Sich selbst beschreibt die Memmingerin im Video als „typisch sturer Stier“.

22 Kandidatinnen sind in der 12. Staffel des Bachelors dabei

Ihr Traummann sollte idealerweise etwas größer sein, wenn nicht, „ist das aber auch okay“. Außerdem stellt sie klar: Ein Langweiler darf der Zukünftige nicht sein, damit könne sie nichts anfangen. Denn auch das Leben der 23-Jährigen verlief eher aufregend. Als Kind hatte sie ein Loch im Herzen: Operation, lange Aufenthalte im Krankenhaus. Eine Zeit, die sie sehr geprägt hat, sagt Honner. Nun wolle sie aber umso mehr Lebensfreude versprühen – auch während der „Bachelor“-Zeit in Mexiko.

Die 22 Kandidatinnen werden in eine Villa einziehen und dort den Bachelor nach und nach kennenlernen. Auf dem Programm stehen auch die begehrten Einzeldates, auf die der Bachelor besondere Favoritinnen mitnimmt. Ob Lara Honner dabei ist? Sie tritt selbstbewusst auf und stellt klar: „Ich bin eine Traumfrau.“

Sein Herz will die Memmingerin erobern: Bachelor Dominik Stuckmann

Die sucht auch das „Objekt der Begierde“ in Staffel zwölf: Dominik Stuckmann ist 29 Jahre alt, lebt auf Gran Canaria und in Frankfurt am Main. Der Unternehmer und IT-Spezialist ist seit neun Monaten Single. Das liegt aber laut seiner Aussage lediglich daran, dass er sich in den vergangenen Monaten in die Arbeit gestürzt hat. Zudem ist er leidenschaftlicher Tischtennis-Spieler, mag Fußball und Angeln.

Die Qual der Wahl hat in dieser Staffel der „Bachelor“ Dominik Stuckmann. Foto: RTL

Und nun sucht er die passende Frau: Diese sollte idealerweise nach dem Gang vor den Traualtar eine „geile Party“ mit ihm feiern und auch seine beste Freundin sein. Denn: „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch.“ Ob die Zukünftige dann auch in Mexiko dabei ist? Das erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer bald.

Hier die wichtigsten Informationen zum „Bachelor“ 2022: