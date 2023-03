Erpressung, Schläge und Beleidigungen bringen Trio vor Gericht

Plus Wegen einer ganzen Reihe von Vergehen müssen sich drei Unterallgäuer vor dem Memminger Landgericht verantworten. Unter anderem geht es um räuberische Erpressung.

Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein Trio aus dem Unterallgäu derzeit vor dem Memminger Landgericht verantworten: Es geht um räuberische Erpressung, körperliche Misshandlung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Fast eine halbe Stunde dauerte es, bis die Staatsanwältin am ersten Verhandlungstag die Anklageschrift verlesen hatte. Allein die Schimpftirade, mit der die Angeklagte bei ihrer Festnahme die Polizeibeamten bedacht hat, füllt zwei Seiten.