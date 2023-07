75 Jahre Glass: Das Unternehmen ist global tätig, regional verwurzelt

Plus Das Mindelheimer Bauunternehmen feiert sein 75-jähriges Bestehen und spürt derzeit nichts von der Krise und hat allen Grund zu feiern.

Die Mindelheimer Bauunternehmung Glass blickt auf das 75-jährige Bestehen zurück und feierte das Jubiläum mit einem Betriebsfest für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren Familien und ehemalige Mitarbeiter.

Dem Standort Mindelheim sei die Bauunternehmung Glass immer treu geblieben, sagte Bürgermeister Stephan Winter, auch wenn Glass inzwischen in ganz Europa große Vorhaben realisiere. In seinem Grußwort sprach Mindelheims Bürgermeister auch im Namen von Landrat Alex Eder von „einem Firmenjubiläum, das auf Stadt und Kreis wirkt.“