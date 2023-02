Als der Elefant aus der Jesuitenkrippe auch im Fasching aktiv war

Spätestens an Lichtmess werden die meisten Krippen abgebaut. Teile der Jesuitenkrippe wurden früher aber nicht eingemottet, sondern kamen im Fasching zu Ehren.

Wer den Elefanten in der Mindelheimer Jesuitenkrippe sieht, würde wohl kaum auf die Idee kommen, dass dieses erhabene Tier ein Doppelleben führt. In den vergangenen Jahren hat er es zwar ruhig angehen lassen. Aber mindestens einmal spielte er nicht nur in der Krippe, sondern auch im Mindelheimer Fasching eine tragende Rolle – und verdankt diesem Ausflug auch seinen Namen.

Viele Mindelheimerinnen und Mindelheimer kennen den Elefanten, der sich in der Jesuitenkrippe fast schon dezent im Hintergrund hält – was übrigens nicht etwaiger Schüchternheit, sondern den Größenverhältnissen geschuldet ist -, als „Bimbo“. Zurückzuführen ist der Name auf einen Auftritt beim Turnerball 1948. Wie Olli Hirle, die langjährige und inzwischen verstorbene „Mutter“ der Jesuitenkrippe in ihren "Aufschreibungen" festgehalten hat, stand der Ball unter dem Motto „Reise um die Welt“. Der spätere Bürgermeister Julius Strohmayer gab den Sultan, die Turnerinnen die Sultaninen und der auf ein Rollbrett montierte Elefant das Reittier.

Elefant Bimbo aus der Jesuitenkrippe zeigte 1948 beim Turnerball, dass er nicht ganz stubenrein ist

Dass Letzterer seine kirchliche Umgebung so ohne Weiteres verlassen durfte, lag laut Olli Hirle daran, dass in der Krippe nach landläufiger Meinung ohnehin „alles hi“, also kaputt, gewesen sei und sie deshalb künftig nicht mehr aufgestellt werden sollte. Jedenfalls wurde der Elefant in den Collegsaal gezogen und der Sultan verkündete: „Alles muss den Saal verlassen, unser Bimbo wird jetzt Wasser lassen.“ Und das hat er dann auch getan – eine wassergefüllte Schweinsblase machte es möglich.

Auf den Elefanten waren die Mindelheimer aber nicht erst 1948 gekommen. Bereits 1897 ritt Strohmayers Vorgänger Anton Weiß, damals noch nicht in Amt und Würden, auf seinem Leibelefanten "Muckerl" beim Mindelheimer Faschingsumzug mit, der unter dem Motto „Ein Friedensfest im Reiche des Sultans“ stand. Dabei handelte es sich allerdings nicht um den späteren Bimbo, sondern ein weniger hölzernes Exemplar: Unter der grauen Elefantenhaut steckten zwei kräftige Männer, die Elefant und Sultan trugen.

Ein weiterer Elefant wurde damals beim Maskenball gesichtet: Der stand unter dem Motto „China und Japan“ und war damit offenbar exotisch genug, um auch die Teilnahme eines – vermutlich asiatischen – Elefanten zu rechtfertigen. Weil ein solcher aber gerade nicht greifbar und außerdem ja Fasching war, wurde laut Stadtarchivar Andreas Steigerwald ein Pferd entsprechend verkleidet. „Ein Bäuerlein hat den Schwindel allerdings durchschaut“, erzählt er und grinst. Und zwar just in dem Moment, als der angebliche Elefant einen Haufen brauner Kugeln absetzte, die der Experte sofort als „Rossbolla“ identifizierte. Diese Gefahr bestand bei Bimbo immerhin nicht, wenngleich ja auch er – zumindest damals – nicht stubenrein gewesen zu sein scheint.

Die Kinder sollen sich mit den prachtvollen Gewändern der Krippenfiguren verkleidet haben

Dafür, dass außer ihm auch andere Krippenfiguren im Fasching zum Einsatz kamen und die Königin von Saba vielleicht nicht die Einzige ist, die bisher auf dem Rücken des Krippen-Kamels Platz genommen hat, hat Andreas Steigerwald bislang zwar keine Belege gefunden. Zuzutrauen wäre es den Mindelheimerinnen und Mindelheimern aber wohl schon gewesen. Denn auch vor der Jesuitenkrippe ging es nicht immer so gesittet zu, wie das die Stadt- und Kirchenoberen gerne gesehen hätten. Das legt bereits ein Ratsprotokoll von 1671 nahe, das Andreas Steigerwald zutage gefördert hat. Unter dem Titel „Uhnzucht der Khinder“ wird darin kritisiert, dass die Eltern ihre Kinder so gar nicht erziehen. Die Knaben hätten „eine solche Unzucht, Geschrey und Lauffen bey dem Kripplen in der Heiligen Jesuiter-Kirchen gehabt“, dass die Mädchen vor ihnen gar nicht mehr singen konnten und der Sakristan die frechen Buben schließlich mit der Peitsche aus der Kirche jagte.

Drei Jahrhunderte später berichtet Friedrich Zoepfl in seinem „Bayerischen Krippenfreund“, dass die Kinder und Jugendlichen mit der Krippe gespielt „und sie manchmal in der Faschingszeit sogar als Maskengarderobe betrachtet“ hätten. Er nennt zwar keine Quelle und auch keine Zeit, aber das macht es ja nicht weniger glaubwürdig, dass die Kinder dem Reiz der edlen Gewänder erlegen sein und sich damit kostümiert haben könnten.

Die Mindelheimer Jesuiten hatten wohl Sinn für Humor

Fest steht nur, dass Thomas Weinzierl heutzutage derartige Umtriebe zu verhindern wüsste. Er lässt keinen Zweifel daran, dass Bimbo in näherer Zukunft an keinem Faschingsumzug mehr teilnehmen wird. Dabei hätten die Jesuiten vielleicht gar nichts dagegen gehabt. Laut Archivar Steigerwald haben sie im Fasching mit den Schülern mehrere Theaterstücke aufgeführt. Über deren Inhalt ist zwar wenig bekannt. Weil sie bei den Leuten aber sehr gut ankamen, sei zu vermuten, dass sie auch humorvolle Passagen enthalten haben – und die Jesuiten einen gewissen Sinn für Humor hatten.

Info: Die Jesuitenkrippe wird erst am Montag nach Lichtmess, also am 6. Februar, abgebaut. Wer sich vorher noch über die Krippe, ihre Restaurierung und das neue Konzept informieren möchte, hat dazu am Freitag, 3. Februar, bei einem Vortrag von Restaurator Ernst Striebel Gelegenheit. Er beginnt um 18 Uhr in der Jesuitenkirche, der Eintritt ist frei.