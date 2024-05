Auch die Futtertrocknung setzt jetzt auf die Sonne

Bei der Jahresversammlung ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Die Preise sollen in dieser Saison stabil bleiben.

Bei der Generalversammlung der Futtertrocknung in Mindelheim berichtete Vorsitzender Manfred Vogt über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. So wurde nach der Sanierung des Hallenbodens im Dezember 2022 die Pelletlinie neu aufgebaut, zusätzlich wurde ein Säulenschwebekran und ein neues Kühlband installiert. Zur anstehenden Saison wurde noch eine vierte Pelletpresse eingebaut, die gebraucht erworben werden konnte. Ebenso konnte im vergangenen September “nach langem Hin und Her” die Solaranlage an das Netz gebracht werden und liefert seither überwiegend Eigenstrom für die Trocknung. Für die neue Saison wurden ein zweites Förderband und ein Schlepper-Kipper-Gespann zum Auslagern der Cobs angeschafft.

Rund 18 Millionen Kilogramm Gras und Getreide liefen durch die Mindelheimer Trocknung

“Wir beabsichtigen mit gleichbleibenden Trocknungspreisen in die neue Saison zu starten", so Vogt. Um diese Preise halten zu können, sei es aber unabdingbar, dass die erreichten Durchsatzleistungen beibehalten werden können. Er ging auch auf die Wetterkapriolen des vergangenen Jahres ein und stellte die Produktionsmenge vor. So war der August gut und da auch im September und Oktober noch getrocknet werden konnte, streckte dies die Jahrestrocknungszeit. So liefen insgesamt 18 Millionen Kilogramm durch die Trommel.

Den Tagesordnungspunkt “Jahresabschluss” trug Oberrevisor Richard Christ vor. Der Jahresüberschuss beträgt 570.000 Euro (Vorjahr 659.000 Euro, durch die größere Trockenmengen). Die Buchhaltungszahlen (Aktiva) betrugen 5.562.000 Euro (Vorjahr 4.777.000 Euro). Dies ist der höchste Stand seit 2022. Aufsichtsrats-Vorsitzender Stefan Götzfried gab seinen turnusgemäßen Bericht über das vergangene Geschäftsjahr. Weiter informierte er über die verschiedenen Sitzungen seines Gremiums. Die satzungsgemäße Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat waren reine Routine und erfolgten einstimmig. Unproblematisch verliefen die turnusgemäßen Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat, die einstimmig verliefen: Wieder in den Vorstand wurde Günter Ganz gewählt. Im Aufsichtsrat sind vertreten: Michael Mayer, Christian Wagner und Gerhard Wilhelm. (mz)