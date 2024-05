Auto angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat in Mindelheim ein Auto angefahren und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert.

Auf einem Parkplatz in der Rubihornstraße in Mindelheim ist im Laufe des Dienstags ein dort geparktes Auto angefahren und dessen linker Außenspiegel beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich laut Polizei nicht um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)