Autofahrer gefährdet Fußgängerin

Die Frau wollte die Straße in Mindelheim überqueren und der Autofahrer bremst nicht. Seine Begründung lässt die Polizei aufhorchen

Bewusst hat ein Autofahrer am Montagmittag den Vorrang einer Frau am Fußgängerüberweg missachtet. Laut Polizei stand die Fußgängerin bereit, um die Straße zu überqueren. Ein 53-jähriger Autofahrer hielt jedoch einfach nicht an. Polizisten gegenüber gab er sogar zu, vorsätzlich gehandelt zu haben, weil er wegen einer einzelnen Person nicht bremse. Dank dieser Äußerung verdoppelte sich umgehend sein Bußgeld. Die Frau blieb unverletzt, weil sie nicht auf ihrem Vorrang beharrt hat und am Straßenrand stehen geblieben war. (mz)