Autofahrer verliert Anhänger und bemerkt es nicht

Beim Abbiegen machte sich ein Anhänger in Mindelheim selbstständig und beschädigte auch noch ein anderes Fahrzeug.

Der Anhänger am Auto eines 56-jährigen Mannes hat sich am Donnerstag in Mindelheim selbstständig gemacht und das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers beschädigt. Laut Polizei wollte der Fahrer des Gespanns vom Hohen Weg nach links in die Landsberger Straße abgebogen. Dabei löste sich der Anhänger von der Deichsel, rollte geradeaus, berührte ein anderes Fahrzeug und blieb dann am Straßenrand stehen. Der Eigentümer des Anhängers bemerkte den Verlust erst, nachdem er am Zielort angekommen war. Er fuhr die Strecke zurück und fand seinen Anhänger, der am Fahrzeug des Geschädigten einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht hat. (mz)