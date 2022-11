Caritas-Laden „Die Klamotte“ kann weitermachen

Der Caritas-Laden "Die Klamotte" stand vor dem Aus. Nach dem Bericht der Mindelheimer Zeitung gingen mehrere Angebote ein - und es kann vorerst weitergehen.

Gute Nachricht für alle Familien mit wenig Geld: Der Caritas-Laden „Die Klamotte“, in der gut erhaltene gebrauchte Bekleidung insbesondere auch für Kinder abgegeben wird, kann mindestens bis in den Frühsommer kommenden Jahres am bestehenden Standort in der Bürgermeister-Krach-Straße bleiben.

Die Eigentümerin, die der Caritas wegen Eigenbedarfs zum Jahresende gekündigt hatte, kam nun der Wohltätigkeitsorganisation entgegen und belässt das Geschäft bis zum Frühsommer in den Räumlichkeiten.

Womöglich kann der Caritas-Laden "Klamotte" in Mindelheim bleiben

Das sagte Caritas–Geschäftsführer Andreas Aigster auf Anfrage. Wie es dann weitergeht, ist derzeit noch unklar. Aber es gibt Anzeichen, dass es zu einer guten Lösung kommen könnte und die Klamotte auch weiterhin in Mindelheim bestehen kann. Vier Eigentümer aus Mindelheim hatten sich nach dem MZ-Bericht bei der Caritas gemeldet und Ladenflächen angeboten. Aigster zeigte sich sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft. Die Örtlichkeiten werden nun geprüft, ob sie auch geeignet sind.

Zuvor hatte die Caritas die Pfarrei und die Stadt und gezielt ein paar private Eigentümer um Hilfe gebeten. Trotz intensiver Suche gab es für die Klamotte aber keine Perspektive. Deshalb sollte der Laden zum Jahresende schließen. Das konnte nun dank des Entgegenkommens der Eigentümerin vermieden werden.