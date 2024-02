Christos Georgiadis blickt nach seinem Rausschmiss nach vorn

Nach seinem Ausscheiden bei "Ich will zum ESC" möchte der Mindelheimer voll durchstarten. Was er plant und warum er über die Begründung von Conchita Wurst enttäuscht ist.

Es kam für viele überraschend: Nach der dritten Folge der Castingshow "Ich will zum ESC" entschied sich Jurorin Conchita Wurst, Christos Georgiadis herauszuschmeißen. Er hätte nicht den nötigen Fokus, den es für eine Teilnahme am ESC bräuchte. Der Mindelheimer ärgert sich über die Begründung.

"Ich habe in letzter Zeit wirklich viel hinten angestellt für die Musik", sagt Georgiadis, "aber ich bin ja keine Maschine." Insbesondere in seinem Privatleben hätte er einiges vernachlässigt. Insofern könne er die Kritik nicht nachvollziehen. Die Musik sei seine absolute Priorität. Die Begründung hätte er selbst erst im Fernsehen gesehen, als die Sendung ausgestrahlt wurde.

"Ich will zum ESC": viel Öffentlichkeit für Christos Georgiadis

Der Rauswurf an dem Tag habe ihn überrascht, denn eigentlich sei er zufrieden gewesen mit seinem Auftritt. Dennoch kann der 21-Jährige von seiner Teilnahme an der Castingshow profitieren. Für seine neue Single "Soul Kiss", die er am 26. Januar veröffentlicht hatte, hat er innerhalb von einer Woche etwa so viele Klicks bekommen wie sonst in mehreren Monaten. "Es gibt insgesamt mehr Öffentlichkeit", sagt Christos. Selbst in Griechenland seien viele Menschen auf ihn aufmerksam geworden. Und auch von den Kontakten, die er während der Serie knüpfen konnte, könne er in Zukunft profitieren, hofft er.

"In diesem Jahr möchte ich meinen Traum noch mehr durchziehen", sagt Georgiadis. Dabei sei er künstlerisch nun offener - auch die Schauspielerei könne er sich gut vorstellen. Dennoch wolle er auch seine Ausbildung zum Erzieher weiterverfolgen. Von seinem Arbeitgeber, dem Kreisjugendring Unterallgäu, werde er gut unterstützt.

Finale: Qualifizierung für den ESC-Vorentscheid

Am 8. Februar findet das Finale der Castingshow "Ich will zum ESC" in Berlin statt. Dabei treten vier Finalisten für einen Platz im Vorentscheid des ESC an. Für das Finale wird Christos Georgiadis nach Berlin fahren, ebenso wie einige weitere ehemalige Teilnehmer. Gefragt nach seinem Favoriten, bleibt er diplomatisch: "Ich finde alle wirklich cool und würde es allen gönnen."