Mindelheim

vor 33 Min.

Dank vieler Spenden kann Niki Ritter aus Mindelheim bald operiert werden

Plus Über 100.000 Euro hat Familie Ritter für die Operation ihres Sohnes Niki gesammelt. Ende Februar findet die Operation statt, die Nikis Leben verändern könnte.

Von Josephine von der Haar

Uschi Ritter ist überwältigt. Sie kann selbst kaum fassen, wie viel Geld die Familie mit ihrer Spendenkampagne sammeln konnte. "Es ist wirklich Wahnsinn, wir sind überglücklich", sagt sie. Insgesamt 102.480 Euro sind es, die ihrem Sohn Niki Ritter eine Operation ermöglichen, die seine Spastik heilen könnte.

Dafür müssen die Ritters viele Tausend Kilometer reisen, denn der Spezialist für die riskante Operation, der sich Niki unterziehen wird, arbeitet in den USA: Dr. T.S. Park ist Neurochirurg am Kinderkrankenhaus St. Louis im Bundesstaat Missouri. Er durchtrennt in einer vier- bis fünfstündigen Operation einen Großteil der Nerven, die Nikis Spastik auslösen. Die Idee ist, dass er danach in einer intensiven Reha sein Gehirn neu trainiert und das Laufen lernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen