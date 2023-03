Das Straßenbauamt will Bienen Flügel machen

Plus Was sind das für seltsame Pfosten, die entlang der Mindelheimer Umfahrungsstrecke eingeschlagen wurden? Wird die Fahrbahn verbreitert, werden Radwege angelegt?

Mehrere Leserinnen und Leser haben sich bei dieser Redaktion gemeldet und wollten wissen, was es mit diesen Pfosten auf sich hat. Sie sind auch an anderen Streckenabschnitten zu sehen, etwa in Richtung Oberauerbach oder in Richtung Süden entlang der Strecke Richtung Baisweil.

Der Freistaat Bayern will den Artenschutz verbessern

Weder werden die Straßen ausgebaut, noch werden in diesen Abschnitten neue Radwege angelegt. Für Aufklärung sorgt Thomas Hanrieder, Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamtes Kempten. Bei den Auspflockungen handelt es sich um "Auswahlflächen zur ökologischen Aufwertung von Straßenbegleitflächen". Das ist letztlich eine Folge des Volksbegehrens "Rettet die Bienen". Am 2. Mai 2019 hat Bayern das sogenannte Versöhnungsgesetz verabschiedet. Damit sollte der Artenschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zementiert werden.

Als Straßenbaulastträger für die Bundes- und Staatsstraßen in den Allgäuer Landkreisen ist das Staatliche Bauamt in Kempten verpflichtet, derartige Flächen zur Unterstützung des Artenschutzes zu finden, um so vor allem den Schutz von Insekten voranzubringen. Ziel ist laut Hanrieder, Flächen in Magerstandorte zu ändern und zu pflegen. Sämtliche Flächen befinden sich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaates Bayern. In Mindelheim hat Stadtgärtner Martin Honner bereits im Sommer 2019 Blühflächen angelegt.

50 Flächen werden im Landkreis Unterallgäu ökologisch aufgewertet

Bisher wurde ein Großteil dieser Straßenbegleitflächen durch den Straßenbetriebsdienst des Bauamtes nach hauptsächlich wirtschaftlichen Aspekten gemäht. Nun hat sich der Freistaat per Gesetz verpflichtet, hier mit wesentlich höherem Aufwand "etwas Gutes für den Artenschutz" zu tun.

Die dort verfolgten Ziele sind themenverwandt mit den seinerzeit kurzfristig angelegten Blühstreifen. Jedoch seien die nun vorgesehenen Entwicklungen der Auswahlflächen langfristiger zu bewerten, als dies bei der kurzfristigen Ansaht von Blühstreifen möglich war, teilt Hanrieder auf Anfrage mit.

In den Zuständigkeitsbereich des Bauamtes in Kempten fallen alle vier Allgäuer Landkreise und kreisfreie Städte. 280 derartige Flächen wurden festgelegt. Davon befinden sich rund 50 Stück im Landkreis Unterallgäu. Die entsprechenden Pflegeverträge mit externen Dienstleistern werden zurzeit in mehreren Paketen vertraglich vereinbart. Die Kosten für die jährliche Pflege aller Auswahlflächen werden im Landkreis Unterallgäu in Zukunft knapp 100.000 Euro pro Jahr betragen.