Der Klimawandel verschafft den Grob-Werken eine Sonderkonjunktur

Plus Die Grob-Werke in Mindelheim setzen ihr atemberaubendes Wachstum fort, weil die Autoindustrie umweltfreundlicher werden muss. Und es wird weiter investiert.

Man mag sich kaum ausmalen, wie die Grob-Werke heute dastehen würden, hätten Geschäftsführung und Familie Grob nicht vor sieben Jahren eine wegweisende Entscheidung gefällt: Ohne die Zerspanungstechnik aufzugeben, setzt das Unternehmen seither mit Nachdruck auf die Elektromobilität und Batterietechnik. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, German Wankmiller, sagt, bundesweit hätten die Werkzeugmaschinenhersteller 9000 Arbeitsplätze seit 2020 auf nurmehr 62.000 abgebaut. Grob hat in dieser Zeit 1500 neue Jobs geschaffen. Ohne diese Entscheidung für neue Technologien hätten die Grob-Werke heute in Mindelheim wohl nicht einmal 2000 Beschäftigte. Die Zahl der Mitarbeiter allein in Mindelheim ist auf 5250 angestiegen. Bis Jahresende sollen es 5500 werden.

Die Strategie bei Grob in Mindelheim kommt regelmäßig auf den Prüfstand

Die Strategie kommt regelmäßig auf den Prüfstand. Für die Zeit von drei Jahren seien die langfristigen Ziele ausgelegt, sagte Wankmiller. Jeden Samstag kommt die Führungsmannschaft zur Feinjustierung zusammen. Auch Entwicklerteams nutzen diese kreativen Tage.

20 Bilder Die Grob-Werke Mindelheim präsentieren auf der Hausmesse neueste Technik Foto: Johann Stoll

Der Erfolg war keineswegs ein Selbstläufer, wie der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Christian Grob, am Rande der derzeit laufenden Hausmesse sagte. 2020/21 musste Grob Kurzarbeit anmelden. Es gab durchaus Zweifel in der Branche, aber auch in der Belegschaft, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Der Aufschwung der vergangenen Jahre gebe den Beschäftigten nun aber die Zuversicht, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, sagt Wankmiller. "Der Erfolg ist der größte Motivator." Die Belegschaft sei sehr zuversichtlich und ziehe mit. Die Strategie sei voll aufgegangen.

Die Leistung von Grob stieg auf 1,6 Milliarden Euro

Die Grob-Werke haben ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 hinter sich, das Ende Februar geendet hat. Die Leistung des Unternehmens stieg um 400 Millionen Euro auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Begriff Leistung wird der Umsatz verstanden, jedoch ohne die Zukäufe. Gut gefüllt sind die Auftragsbücher, die ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro haben. Die Beschäftigung sei damit für die nächsten zwölf Monate garantiert, sagt Wankmiller. "Wir stellen fortlaufend Leute ein." Bis Jahresende soll die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein in Mindelheim auf 5500 anwachsen.

Weltweit beschäftigt Grob 8200 Mitarbeiter. 1250 sind es in China, 600 in Brasilien. Im indischen Bangalore wird gerade eine Produktionshalle für 4500 Quadratmeter gebaut. Sie soll im Juli fertiggestellt sein. Investiert wird auch im US-amerikanischen Bluffton. Dort wird eine Montagehalle um 9000 Quadratmeter erweitert.

Mit dem Bau einer neuen Halle in Mindelheim ist gerade begonnen worden

Weiter investiert wird auch in Mindelheim. Mit dem Bau des zweiten Abschnitts von Halle 14 wird gerade begonnen. Im November soll die neue Halle fertig sein. 9000 Quadratmeter Produktionsfläche kommen in ihr unter sowie auf 1900 Quadratmetern Büros und eine Kantine mit 450 Quadratmetern.

An den Universitäten hat es sich herumgesprochen, dass Grob technisch breit aufgestellt ist. Das Interesse an dem Unternehmen wächst mit dem Erfolg. Junge Menschen könnten sich gut entwickeln, sagt Wankmiller. Christian Grob betont, es gebe gute Perspektiven für Menschen, die sich für Technik und Mitarbeiterführung interessieren. Besonders mit den Technischen Universitäten München und Aachen arbeitet das Unternehmen eng zusammen, aber auch mit Ulm oder Kempten. Während des Rundgangs durch das Technische Anwenderzentrum, in dem die Hausmesse auf 2500 Quadratmetern stattfindet, war auch eine Gruppe der TU Aachen unterwegs.

Allein im vergangenen Geschäftsjahr hat Grob 55 Millionen Euro in neue Techniken investiert. Insgesamt investierte Grob in Mindelheim 50 Millionen Euro und weltweit 60 Millionen.

Die E-Mobilität macht bei Grob inzwischen über 60 Prozent aus

Der Anteil der E-Mobilität liegt inzwischen bei über 60 Prozent. Nicht nur die europäischen und amerikanischen Hersteller von Autos sind Grob-Kunden. Zunehmend klopfen auch die chinesischen Newcomer an, die den Europäern in China mehr und mehr Konkurrenz machen. Letztlich sind es drei Säulen, auf denen der Erfolg von Grob fußt: Neben dem klassischen Maschinenbau mit Zerspanungstechnik und Universalmaschinen ist es die E-Mobilität und Batterietechnik. "Wir können alles anbieten, was Fahrzeuge antreibt", sagt Grob.

Modellauto mit Batterietechnik von Grob in Mindelheim. Foto: Johann Stoll

Das Interesse an der Hausmesse, die diese Woche stattfindet und am Freitag endet, ist entsprechend groß. 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet Wankmiller. Im Vorjahr waren es 2000. Die Messe soll künftig jedes Jahr in Mindelheim stattfinden, weil hier alle Maschinen und Neuentwicklungen präsentiert werden können. Dazu zählen Maschinen zur Herstellung von Elektromotoren ebenso wie Batteriemodule. Hier können die Grob-Werke wieder mit einigen Neuerungen aufwarten. Bei der Hairpin-Technologie zur Fertigung von Statoren sei die vierte Entwicklungsstufe erreicht worden, so Wankmiller. 150 solche sehr komplizierten Anlagen zum Stückpreis von 1,3 Millionen Euro hat Grob bereits für die Autoindustrie gebaut. Hauptkunden hierzulande sind BMW, Mercedes-Benz und VW.

Eigenes Batterie-Anwendungszentrum am Standort Mindelheim

Ein wichtiges Feld ist die Batterie-Technologie. Grob hat deshalb auf 1200 Quadratmetern ein Batterie-Anwendungszentrum in Mindelheim aufgebaut. Die Autoindustrie entwickelt in rasanter Geschwindigkeit Batteriespeicher-Systeme. Die Batterien sollen größere Reichweite liefern und schneller geladen werden. Hier ist Grob mit drei Technologien am Markt erfolgreich: Batteriepack-Systeme, Batteriemodul-Anlagen und Großanlagen zur Batteriezellen-Produktion. Auf der Messe präsentiert Grob Anlagen, die gegenüber asiatischen Herstellern ein paar Wettbewerbsvorteile bieten. Als Beispiele nennt Wankmiller die geringere Ausschussrate der Batteriezellen, die bessere Wartbarkeit, die Einhaltung der europäischen Vorschriften oder den deutlich geringeren Energiebedarf.

Auch Medizintechnik ist Teil des Geschäfts von Grob in Mindelheim. Dieses künstliche Kniegelenk ist mit einer Grob-Maschine gefertigt worden. Foto: Johann Stoll

Grob ist zuversichtlich, in nächster Zeit beim Bau neuer Batterieproduktionsanlagen in Europa zum Zug zu kommen. Die Europäische Union stellt innerhalb von vier Jahren eine Milliarde Euro an Fördermittel bereit. Das ist allerdings im Vergleich zu den USA nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Amerikaner haben ein Investitionsprogramm über 400 Milliarden Euro aufgelegt. Weil Grob in den USA engagiert ist, wird das dem Werk in Bluffton weiter Auftrieb geben.

Die neue Blockbildung zwischen Ost und West macht Sorgen

Auch für die kommenden Jahre sieht sich Grob gut aufgestellt. Was in zehn Jahren ist, könne niemand wissen, sagt Christian Grob. Und die Herausforderungen werden auch nicht geringer. Aber der Klimawandel sorgt bei Grob für eine Art Sonderkonjunktur. Denn die Automobilbranche ist gezwungen, weniger Kohlendioxid in die Luft zu blasen. Da hilft neue Technik – und die kann Grob auf breiter Palette anbieten. Die zurückgekehrte Blockbildung zwischen Ost und West allerdings macht den Verantwortlichen bei Grob Sorgen. Das habe Folgen für die Materialversorgung. Da Europa aber mehr auf Eigenversorgung setzen will, überwiegen die Chancen.