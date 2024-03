Der MN-Werbekreis hat einen neuen Vorsitzenden

Rund 50 Geschäftsleute aus Mindelheim wollen die Einkaufsstadt noch attraktiver machen.

Eine positive Bilanz des Frühlingsfestes in der Mindelheimer Innenstadt zogen die Mitglieder des MN-Werbekreises bei ihrer Generalversammlung. Auch Neuwahlen standen an. Nach 16 Jahren stand die Vorsitzende Anja Glück nicht mehr zur Verfügung. „Ich habe mich beruflich neu orientiert und habe deshalb weniger Zeit, um den Verein verantwortlich zu führen“, begründete sie ihre Entscheidung.

31 Bilder Gute Laune und tolle Angebote beim Frühlingsfest in Mindelheim Foto: Ulla Gutmann

Zu ihrem Nachfolger wurde Bernhard Kellner von Mode Deschler gewählt. Ihm sprachen die Wahlberechtigten ihr uneingeschränktes Vertrauen aus. Kellner ist in Mindelheim Ortsvorsitzender des Handelsverbands Bayern (HBE) und Schatzmeister im HBE-Bezirk Schwaben. Unterstützt wird er zukünftig von seiner Vorgängerin, die einstimmig zur 2. Vorsitzenden gewählt wurde. In ihrem Amt bestätigt wurde Bernadette Brem (Brem Steuerberatung) als Kassiererin, ebenso wie die beiden bisherigen Kassenprüfer Marc Rotter (Trend Optic) und Georg Pfeifer (Optik Pfeifer). Ohne Gegenstimmen votierten die anwesenden Mitglieder für folgende Beiräte: Heidi Miller (Uhren Pienle), die bisher 2. Vorsitzende war, Birgit Gäble (Optik Hörakustik Hartmann) sowie die neu gewählten Benjamin Adelwarth (AV Versicherungsmakler), Michael Haid jun. (Haid kochen-tafeln-schenken) und Nico Stammel (Modehaus Stammel).

Die Mitglieder des MN-Werbekreises wollen sich regelmäßig zum Stammtisch treffen

Um die Kommunikation der MN-Werbekreismitglieder untereinander zu optimieren, soll alle ein bis zwei Monate ein Stammtisch stattfinden. Die derzeit 50 Mitglieder aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem Dienstleistungsgewerbe haben sich zum Ziel gesetzt, mehr Leben in die Einkaufsstadt Mindelheim zu bringen. „Ich fände es toll, wenn dieses Jahr auch wieder eine Weihnachtsaktion stattfinden würde“, sagte Kellner bei seiner Antrittsrede. Zudem möchte der MN-Werbekreis in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt leer stehende Schaufenster beispielsweise in der Kornstraße für Kampagnen nutzen.