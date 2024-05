Die KEB Unterallgäu feiert mit einem umfassenden Programm

Seit 50 Jahren gibt es die Katholische Erwachsenenbildung im Unterallgäu. Was Ursula Kiefersauer, der Vorsitzenden, besonders wichtig ist.

Dass Bildung nicht mit dem Schul- oder Ausbildungsabschluss endet, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Vor 50 Jahren, als die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Unterallgäu gegründet wurde, sah das noch anders da. Da stellten sich die Gründungsväter Georg Altmayr und später Siegfried Lauerer die Frage, wie man es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen könnte, lebenslang zu lernen, sich weiterzubilden und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Weil sich an diesem Ziel bis heute nichts geändert hat, hat die KEB ihr Jubiläum zum Anlass genommen, ein umfassendes Bildungsprogramm zusammenzustellen.

Im Januar hielt Pater Andreas R. Batlogg einen Vortrag zum Thema "Ohne Frauen keine Kirche – Überlegungen zu einem ungehobenen Schatz". Im April folge eine Bildungsfahrt zum Kloster Wettenhausen und am 14. Mai steht einer der Höhepunkte des Programms an: Rainer Maria Schießler, der als einer der bekanntesten Priester Bayerns gilt, spricht um 19.30 Uhr im Forum zum Thema "Hoffnung - gerade jetzt!". Der Vortrag ist bereits ausverkauft.

Die KEB Unterallgäu bietet unter anderem eine Führung durch das Klostermuseum in Ottobeuren an

An die Mitgliederversammlung der KEB am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr im Gasthof Adler in Sontheim schließt sich um 19.30 Uhr ein Vortrag der Kunsthistorikerin Gertrud Roth-Bjadzhiev zur Marienverehrung an. Eine Führung durch das Klostermuseum der Benediktinerabtei Ottobeuren ist für Mittwoch, 18. September, geplant. Die Führung mit Frater Tobias Heim beginnt um 16 Uhr, anschließend besteht die Möglichkeit, an der gesungenen Vesper der Mönche im Chorgestühl der Basilika teilzunehmen. Treffpunkt für einen Kaffee vorab ist um 15 Uhr am Windbeutelparadies und um 16 Uhr an der Klosterpforte. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 08261/22213 oder per E-Mail an keb.ua@bistum-augsburg.de gebeten.

Ursula Kiefersauer ist seit 2018 Vorsitzende der KEB Unterallgäu. Foto: Sandra Baumberger

Eine Bildungsfahrt an die Ostsee mit Besuch der Städte Wismar, Lübeck, Bad Doberan und Schwerin ist von Montag, 7., bis Freitag, 11. Oktober geplant. Weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls im Büro der KEB unter der Telefonnummer 08261/22213., wo man sich bis spätestens Montag, 9. September, auch für die Fahrt anmelden kann. Das Veranstaltungsjahr der KEB beschließt schließlich am Donnerstag ein Vortrag: Hubertus Stelzer und Heinz Gruber sprechen um 19 Uhr im Kleinen Saal des Mindelheimer Forums zum Thema "Einsamkeit trifft Menschen in jedem Alter. Von einsamen Menschen und solchen, die es gerne sind".

Mit ihren Angeboten will die KEB Unterallgäu mit den Menschen im Gespräch bleiben

Wie Ursula Kiefersauer, seit 2018 Vorsitzende der KEB, erläutert, richtet diese den Blick mit ihren Angeboten nicht nur auf die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch darauf, die Bürgerinnen und Bürger zu wertvollen Mitgliedern einer wertegebundenen, offenen Gesellschaft werden zu lassen. "Für mich ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben, den Faden nie abreißen zu lassen, mit den Menschen zu diskutieren und zu reflektieren. Das ist mein Gestaltungsprinzip", so Ursula Kiefersauer.

In den Angeboten der KEB gehe es um Grundfragen der menschlichen Existenz im Zeitalter der Pluralisierung, Globalisierung und Digitalisierung, um Hilfen für die eigene Lebensgestaltung, Glaubensfragen und Veränderungsprozesse innerhalb der Kirche, politische Fragen und darum, sich gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen und so Zusammengehörigkeit zu fördern. Die KEB wendet sich deshalb mit speziellen Seminaren auch an junge Menschen sowie an Geflüchtete und engagiert sich in der Familienbildung. So unterstützt sie beispielsweise die Eltern-Kind-Gruppen der Pfarreien in der Fortbildung, aber auch finanziell.