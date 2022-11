Filialschließung in Mindelheim: Ein Post-Partner soll’s nun richten

Die Postbank zieht sich aus Mindelheim zurück. Nun sucht die Post einen Partner, der die Postdienstleistungen übernimmt. Der Service werde dadurch sogar besser, behauptet die Post.

Während der Stadtrat fürchtet, mit der angekündigten Schließung der Postbank im kommenden Jahr in Mindelheim und der damit verbundenen Aufgabe der Postfiliale am derzeitigen Standort könnte sich der Service für Postkunden in der Kreisstadt verschlechtern, zerstreut die Deutsche Post DHL Group dies in einer Stellungnahme gegenüber dieser Redaktion.

„Selbstverständlich möchten wir auch weiterhin vor Ort postalische Dienstleistungen anbieten und sind auf der Suche nach einem Filialpartner“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Mit dem Bürgermeister befinde sich die Post in einem „konstruktiven Austausch“.

Die Post macht keine detaillierten Angaben über neue Filialpartner

Ob dort auch ausreichend Parkplätze vorhanden sein werden wie am derzeitigen Standort am Forum und ob dort auch Schließfächer für die Geschäftskunden bereitgehalten werden, dazu machte die Post keine Angaben. Unbeantwortet blieb auch die Forderung im Brief von Stephan Winter an den Post-Chef Dr. Frank Appel, dass auch weiterhin Fachkräfte eingesetzt werden müssten. Manchmal dauere die Suche nach einem geeigneten Partner seine Zeit, erklärte die Sprecherin. Dafür bittet die Post um Verständnis. Interessenten können sich per E-Mail an VL-Freiburg@deutschepost.de wenden.

Bei den Filialen, Paketshops und Verkaufspunkten kooperiert die Deutsche Post bereits seit Mitte der 90er Jahre mit Partnern vor allem aus dem Einzelhandel, zum Beispiel mit Schreibwarenläden oder Lebensmittelhändlern. Die Zusammenarbeit bringe spürbare Serviceverbesserungen für die Kunden, wie eine deutliche Erweiterung der Öffnungszeiten von früher noch durchschnittlich 18 Wochenstunden im Jahr 1990 auf heute rund 55 Wochenstunden.

Der jährliche Kundenmonitor, die größte Privatkundenstudie in Deutschland, bestätigt, dass über 94 Prozent der Kunden mit den Partner-Filialen im Einzelhandel zufrieden sind, erläutert Sprecherin Sonja Radojicic.

Welche Vorteile das Post-Modell hat

Auch für die Partner habe das Modell viele Vorteile: Das Angebot von Postdienstleistungen bringt dem örtlichen Einzelhandel Frequenz und damit zusätzliche Umsätze, weil Konsumenten neben den Postdienstleistungen auch andere Waren und Dienstleistungen erwerben. Damit leiste das Partner-Modell auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Einzelhandels in den Städten und Gemeinden. Die Deutsche Post investiert seit vielen Jahren konsequent in den Ausbau ihres stationären Netzes. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte mehr als verdoppelt. Bundesweit betreibt die Deutsche Post aktuell rund 25.500 Verkaufsstellen, bestehend aus rund 13.000 klassischen Partner-Filialen, 10.500 DHL-Paketshops und rund 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen.

Hinzu kommen über 10.000 Packstationen für den Paketversand und -empfang rund um die Uhr. Bis Ende 2023 werde diese Zahl auf 15.000 erhöht. Die genauen Standorte aller Filialen, Paketshops, Briefkästen und Packstationen finden Kunden unter www.deutschepost.de/standortfinder. (mz)