Karriere-Sprungbrett in zwei Varianten

Heute startet die Berufsausbildungsmesse BAM #HYBRID in virtueller Form. Eine Woche lang buhlen85 Unternehmen digital um die Fachkräfte von morgen – und am Freitag in Präsenz im Mindelheimer Forum

Mit zwei Gewissheiten müssen sich Jugendliche abfinden. Erstens: Egal, wie man die Schulzeit findet, sie ist irgendwann vorbei. Und zweitens: Irgendwann kommt schneller, als man denkt. Aus diesem Grund sollten sich Schülerinnen und Schüler frühzeitig Gedanken um ihre weitere Zukunft machen. Welcher Beruf interessiert mich? Möchte ich lieber studieren oder eine Ausbildung beginnen? Und reichen meine Qualifikationen und Talente für mein Vorhaben aus? Antworten liefert die Berufsausbildungsmesse Mindelheim, die am heutigen Samstag als BAM #HYBRID startet.

Wie bereits im Vorjahr bietet die Hybridform Messebesuchern das Beste aus virtueller und realer Welt: Vom 11. bis 19. März präsentieren 85 Unternehmen und Institutionen ihre Ausbildungsangebote an digitalen Messeständen unter bam-mindelheim.de. „Die Jugendlichen haben so die Möglichkeit, sich bequem von zuhause aus per PC, Laptop oder Tablet über Karrierechancen in der Region zu informieren“, sagt Iris Rienks, die zusammen mit Barbara Engel den Arbeitskreis SchuleWirtschaft leitet. Dieser organisiert die Veranstaltung bereits seit 13 Jahren.

Der Messebesuch ist unabhängig von Ort und Zeit

Die Vorteile des virtuellen Messeangebots liegen auf der Hand: Zeitlich und örtlich unabhängig können sich die jungen Besucher durch eine ihnen vertraute Welt klicken oder wischen, Auskünfte einholen, ohne Berührungsängste haben zu müssen. Unterlagen zu Lehrberufen stehen zum Download bereit, Mitglieder des Mindelheimer Rotary-Clubs geben auf einer digitalen Vortragsbühne Einblicke in ihren akademischen Werdegang. Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Füllhorn an Wissen, rund um die Uhr nutzbar – aber auch ein wenig unpersönlich.

„Hier kommt der zweite Baustein der BAM #HYBRID zum Zug“, erklärt Verleger Johannes Högel, dessen Team des MZ-Medienhauses für die Konzeptionierung und Umsetzung der Veranstaltung zuständig war. „Bei der Präsenzmesse am Freitag, 17. März, können die Jugendlichen persönlich mit Personalverantwortlichen, aber auch mit Azubis in Kontakt kommen.“ Von 8.30 bis 12.30 Uhr steht das Mindelheimer Forum exklusiv den rund 800 angemeldeten Schülerinnen und Schülern offen, die klassenweise die Messe besuchen und hier Antworten auf ihre beruflichen Fragen finden werden.

Erstmals haben im Anschluss, von 13 bis 15 Uhr, alle Interessierten Zugang zur BAM. „Dies ermöglicht es den jungen Menschen, auch mit ihren Eltern oder mit Freunden zur Messe zu kommen“, sagt Barbara Engel. Auch für jüngere Schüler, die noch nicht im Abschlussjahrgang sind, sich aber dennoch schon über Wege zum Traumberuf informieren möchten, sowie für Jugendliche, deren Schule nicht im Einzugsgebiet der Ausbildungsmesse liegt, sei diese Änderung ein Gewinn, so die Rektorin der Türkheimer Mittelschule. Ein virtueller Live-Messetag mit Live-Chat finde dafür heuer nicht statt.

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Zurück in die digitale Welt: Als Zuckerl für den Messebesuch hat das MZ-Medienhaus in Zusammenarbeit mit dem Allgäu Skyline Park und dem Filmhaus Huber wieder für ein attraktives Gewinnspiel gesorgt. Neben fünf Tageskarten für Bayerns größten Freizeitpark und zehn Freikarten inklusive Popcorn fürs Kino in Türkheim gibt es einen ganz besonderen Hautpreis: Dessen Gewinner darf sich mit bis zu 219 Freunden über eine exklusive Kino-Sondervorstellung freuen.

Die virtuelle Berufsausbildungsmesse ist vom 11. bis 19. März erreichbar.