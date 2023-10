Mindelheim

26.10.2023

Stadt Mindelheim saniert die Luxenhofer-Kita mit Hochdruck

Plus Zwei Wasserschäden haben ganze Arbeit in der städtischen Kita geleistet. Die Stadt sieht in der Sanierung auch eine Chance.

Von Johann Stoll

Die Luxenhofer-Kita hat es gleich zweimal massiv getroffen: Im August 2020 war es im Erdgeschoss zu einem Wasserschaden in der Küche gekommen. Damals war die gesamte nördliche Hälfte des Erdgeschosses und der nördliche Keller betroffen. Danach wurden ein paar Löcher in den Boden gebohrt und der Estrich so vermeintlich getrocknet, berichtete Gundula Hermeking von der Abteilung Tiefbau des Rathauses vor dem Stadtrat.

Mitten in die Sanierung platzte der zweite Rohrbruch

Das Problem dabei: Der Estrichaufbau wurde 1995 verstärkt mit Naturmaterialien ausgeführt und in den Gruppenräumen mit einem Aufbau aus Holz und Gipskarton. Dieser Gipskarton hat sich vollgesaugt und gab schließlich im Oktober 2022 im Gruppennebenraum nach. Damit war klar: Die Sanierung des Estrichs in fünf Räumen musste angepackt werden.

