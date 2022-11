Missbrauchsprozess: Maristen-Orden wirft Frater raus

Plus Ein früherer Leiter des Mindelheimer Maristeninternats muss sich zum dritten Mal wegen Sexualdelikten verantworten. Nun hat ihn der Orden ausgeschlossen.

Zweimal wurde ein Frater und ehemaliger Mindelheimer Internatsleiter bereits wegen Sexualdelikten verurteilt, im Maristenorden durfte er dennoch bleiben: Nun ist der heute 62-Jährige, der erneut auf der Anklagebank sitzt, aus dem Orden ausgeschlossen worden. Das hat einer seiner beiden Verteidiger am zweiten Prozesstag vor dem Amtsgericht Memmingen bestätigt.