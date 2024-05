Mindelheim soll einen Generationenplatz bekommen

Plus Entlang des Lautenwirtsgässchens soll ein Spielplatz entstehen, auf dem neben Kindern und Jugendliche auch Ältere auf ihre Kosten kommen.

Jede Menge Lob durfte Sabine Filser, die stellvertretende Leiterin des Mindelheimer Bauamts, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses entgegennehmen. Anlass war ihr Plan für einen Spielplatz entlang des Lautenwirtsgässchens, der nicht zuletzt wegen seiner Nähe zum Seniorenheim an der Obstbaumwiese auch ältere Menschen ansprechen soll.

Wenn Ende des Jahres die ersten Mieter die Häuser der Wohnbaugesellschaft und der Firma Glass beziehen, die auf der Lautenwirtswiese gebaut wurden, sollen sie gleich eine Spielmöglichkeit vorfinden, so Filser. Den Spielplatz, der auf der öffentlichen Grünfläche zwischen den Häusern und dem Lautenwirtsgässchen entstehen soll, schreibt die Bayerische Bauordnung vor. Weil auf dem nur elf Meter breiten Streifen wegen des nötigen Fallschutzes keine großen Spielgeräte möglich sind und sich Filser zudem nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, dass die Mindelheimer Spielplätze immer nur das Gleiche böten, hat sie sich etwas Neues einfallen lassen.