Missbrauch am Maristeninternat: Vorfälle, die lange Schatten werfen

Plus Wie war es möglich, dass ein Frater Schüler sexuell missbrauchen konnte? Ein 49-Jähriger spricht über eine unangenehme "Vertrauensprüfung", die Atmosphäre von damals und seine Schuldgefühle.

Ein Frater des ehemaligen Mindelheimer Maristeninternats steht in diesem Jahr zum dritten Mal wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht, andere Fälle sind ebenfalls bekannt, jedoch verjährt. Viele Menschen fragen sich: Wie kann es sein, dass über Jahre niemand etwas von den Taten des Ordensmannes mitbekommen hat? Christian Fröhler ist einer, der den Frater hautnah erlebt hat – näher, als es ihm lieb gewesen ist.