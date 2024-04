Mindelheim

Mit Bürgerbeteiligung zum neuen Klimaschutzkonzept für Mindelheim

Plus Die Stadt Mindelheim braucht ein neues Klimaschutzkonzept. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Wünsche einbringen. Das sind die Ergebnisse.

Von Josephine von der Haar

Bis 2040 möchte Bayern klimaneutral sein. Und auch die Stadt Mindelheim will ihren Beitrag dazu leisten. Bereits seit über zehn Jahren hat sie ein eigenes Klimaschutzkonzept. Doch das ist veraltet. Um ein neues zu erarbeiten, wurden jetzt Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Energieversorger eingeladen, ihre Vorstellungen zu teilen. In einem Workshop konnten sie an diesem Konzept mitarbeiten, außerdem hat die Stadt in einer Umfrage die Bedürfnisse der Bevölkerung abgefragt.

Dass die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, ist Klimaschutzmanagerin Simone Kühn wichtig. Dabei sind junge Menschen besonders gefragt, "denn beim Klimaschutz geht es auch um die Grundrechte der nachfolgenden Generationen", sagt sie. An der Online-Umfrage beteiligten sich im März 1034 Mindelheimerinnen und Mindelheimer. Dabei kam beispielsweise heraus, dass zwei Drittel der Befragten bereit sind, für den Klimaschutz ihren Lebensstil zu ändern. Ebenso viele finden, dass die Stadt mehr tun müsste, um den Klimawandel zu bekämpfen. Priorität sollte laut der Befragung der Ausbau der erneuerbaren Energien für Strom und Wärme haben. Viele wünschen sich zudem eine bessere Fahrradinfrastruktur und den Ausbau des ÖPNV-Angebots.

