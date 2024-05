Mit Kängurus, Bisons und Co.: Der Zirkus Alessio gastiert in Mindelheim

Zirkus Alessio hat auf der Schwabenwiese in Mindelheim seine Zelte aufgeschlagen. Am Freitag starten dort die Vorstellungen - mit vielen exotischen Tieren.

Pferde, die auf einer Wiese stehen, sind in und um Mindelheim kein seltener Anblick. Nur wenige Meter daneben stehen auf der Schwabenwiese allerdings Zebras, Bisons und Wasserbüffel, etwas weiter entfernt hüpft ein Känguru in einem Gehege. Sie alle gehören zum Zirkus Alessio, der seit Dienstag in Mindelheim gastiert. Am Freitag beginnen die Vorstellungen.

"Der Applaus und die Begeisterung der Zuschauer geben einem jedes Mal ein Kribbeln, egal, wie lang man schon Zirkus macht", sagt Beatrice Nestelberger. Sie sei eigentlich schon halb in Rente, gibt sie lachend zu. Doch den Zirkus von Tochter Tina und Schwiegersohn André Kaiser begleitet sie dennoch. Sie hilft beispielsweise mit den Tieren, der Musik oder der Verpflegung. Neben dem Publikum ist das Schönste am Zirkusleben für sie die Freiheit, die mit dem Leben auf Rädern verbunden ist.

Zirkus Alessio: Die Familie lebt seit mehreren Generationen im Zirkus

Nestelberger ist selbst Zirkuskind in der vierten Generation. Ihre Tochter Tina Kaiser ist damit die fünfte Generation. Vor sechs Jahren gründete Kaiser mit ihrem Mann ihren eigenen Zirkus, den Zirkus Alessio. Benannt haben sie ihn nach ihrem damals einjährigen Sohn Alessio. Heute ist er sieben und reist ebenfalls mit dem Zirkus der Eltern mit. Mit den Tieren ist er sehr vertraut, in der Zirkusvorstellung darf er das Känguru hineinführen. "Außerdem mache ich mit meinen Eltern eine Cowboy-Show", erzählt er. Lasso schwingen und Messerwerfen inklusive.

Zirkus Alessio Das Kassenhäuschen von Zirkus Alessio steht bereits. Foto: Josephine von der Haar

Seit dem Sommer geht Alessio in die erste Klasse. Die Schule besucht er immer dort, wo der Zirkus gerade gastiert. Und das ändert sich alle ein bis zwei Wochen. Von März bis Ende November ist die Familie unterwegs, nur im Winter machen sie eine kurze Pause. Die Familie fährt hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg umher. Früher sei es auch mal weiter weg gegangen, erzählt Beatrice Nestelberger.

Die exotischen Tiere sind das Highlight bei Zirkus Alessio

Die Nummern mit den vielen exotischen Tieren sind das Highlight der Vorführung, erzählt sie. Tiere gehören für sie zum Zirkus dazu, so sei es schon immer gewesen. "Es gibt manchmal Kritik, aber wir werden an jedem Ort vom Veterinäramt überprüft", sagt sie. Wäre etwas bei der Haltung der Tiere nicht in Ordnung, dürften sie gar nicht weiterreisen. Neben den Tieren reisen außerdem Artisten mit dem Zirkus mit, die ebenfalls Nummern aufführen. Sie wechseln alle paar Jahre, sodass der Zirkus immer ein neues Programm hat.

Zirkus Alessio Im Zirkus Alessio leben viele exotische Tiere Foto: Josephine von der Haar

In Mindelheim finden die Vorstellungen am Freitag, 17. Mai, und Samstag, 18. Mai, um 15.30 Uhr und um 19 Uhr statt. Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, gibt es jeweils um 14 Uhr eine Vorstellung. Bei der Vorstellung am Freitag um 15.30 Uhr zahlen die Erwachsenen Kinderpreise, weil es der Familientag ist. Freitag und Samstag um 19 Uhr gelten ebenfalls Sonderpreise: Alle Plätze kosten 10 Euro, bis auf die Loge, die 15 Euro kostet. Am Montag ist Kindertag und alle Kinder zahlen für die Vorstellung 5 Euro. Tickets und Informationen unter 0174/8187821.