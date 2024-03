Pistole an der Berufsschule in Mindelheim löst Polizeieinsatz aus

Ein 19-jähriger Schüler hat am Dienstag in einem Klassenzimmer der Mindelheimer Berufsschule mit einer Waffe hantiert und damit die Polizei auf den Plan gerufen.

Eine Lehrkraft der Mindelheimer Berufsschule hat am Dienstag die Polizei gerufen: Sie hatte beobachtet, dass ein 19-jähriger Schüler in einem Unterrichtsraum mit einer Pistole hantierte und diesem die Waffe abgenommen. Die Polizeistreife stellte fest, dass es sich um eine Softair-Pistole handelte, die einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sieht. Das ist auch der Grund, weshalb eine solche sogenannte Anscheinswaffe nach deutschem Waffenrecht nicht ohne Erlaubnis in der Öffentlichkeit getragen werden darf. Den Schüler erwartet nun eine Anzeige.

Polizisten können in Ernstfall nicht wissen, ob es sich um eine echte Waffe handelt

Er kann von Glück sagen, dass er mit der Waffe keinen größeren Polizeieinsatz ausgelöst hat, den er als Verursacher hätte zahlen müssen. Die Polizei weißt zudem darauf hin, dass solche Einsätze alles andere als ungefährlich sind: Da die Beamten im Ernstfall nicht wissen könne, ob es sich um eine echte oder um eine Anscheinswaffe handelt, besteht die Gefahr, dass sie selbst von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. (baus)