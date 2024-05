Mindelheim

14:06 Uhr

Polizei sucht Besitzer eines Tretrollers

Ein Mann gibt zu, an der Kulturfabrik in Mindelheim einen Tretroller mitgenommen zu haben. Jetzt such die Polizei nach dem Besitzer.

Im Zuge anderer Ermittlungen hat ein Mann zugegeben, am 27. April einen Tretroller gestohlen zu haben, der bei der Mindelheimer Kulturfabrik unversperrt an einem Schaukasten stand. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer oder der Besitzerin des klappbaren Rollers der Marke Head in den Farben Weiß und Rosa. Wer den Roller vermisst, kann sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei melden. (mz)

