Schatz gesucht, Granate gefunden

Mit einem Metalldetektor hat sich ein junger Mann in Mindelheim auf Schatzsuche gemacht. Er wurde fündig, allerdings anders als erwartet.

Wer sucht, der findet - allerdings nicht immer das, was er gesucht hat. So ist es einem jungen Mann ergangen, der sich am Sonntagnachmittag auf einem Flurstück bei Mindelheim mit der Erlaubnis des Eigentümers auf die Schatzsuche gemacht hat.

Im Feld bei Mindelheim lag eine Mörsergranate

Sein Metalldetektor schlug an und der Mann machte einen "Bombenfund im wahrsten Sinne des Wortes", schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. In dem Feld steckte eine intakte Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Mann verständigte die Polizeiinspektion Mindelheim, die wiederum den Kampfmittelräumdienst informierte. Nach Rücksprache mit den Spezialisten sollte die Granate wieder mit Erde bedeckt werden, um sie bis zur Bergung am Montag durch die Fachleute vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.