So helfen Rathausmitarbeiter in Mindelheim dem Freibad

Sieben Tage lang war das Bad geschlossen, weil es zu wenig Rettungsschwimmer gab.Vier Männer haben nun in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht gehandelt.

Neun Millionen Euro hat die Stadt Mindelheim in die Sanierung ihres Freibades gesteckt – und dann das: Weil Personal in einer Verkettung unglücklicher Umstände wegen Krankheit oder Schwangerschaft ausgefallen war, musste das Bad in der letzten Woche vor den großen Sommerferien geschlossen werden. Klar ist seither: Es braucht mehr Leute, die im Ernstfall einspringen können, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dafür ist jetzt eine Lösung gefunden worden.

Aus rechtlichen Gründen darf die Stadt ihr Freibad nur öffnen, wenn eine ausreichende Zahl von Rettungsschwimmern oder -schwimmerinnen vor Ort ist. In Mindelheim hatte die vorübergehende Schließung ordentlich Wellen geschlagen.

Die Badegäste hatten nicht immer Verständnis für die Schließung des Bades

Das Verständnis bei vielen Badegästen, dass der gesamte Betrieb für eine ganze Woche inklusive des Wochenendes eingestellt wurde – statt nur die Öffnungszeiten zu reduzieren wie das etwa die Stadt Bad Wörishofen gemacht hat –, hielt sich in Grenzen. Im Rathaus ist das sehr wohl registriert worden.

Nun ist in Windeseile eine Lösung gesucht und gefunden worden. Drei Mitarbeiter haben nun gehandelt. Und auch der Sohn einer Rathausmitarbeiterin sprang in die Bresche. In Zusammenarbeit mit der Wasserwacht haben die vier sich zu Rettungsschwimmern ausbilden lassen. Sie haben sich binnen kurzer Zeit für das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber qualifiziert.

Die Qualifizierung der vier neuen Rettungsschwimmer umfasste insgesamt zwölf Unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten. Hauptamtsleiter Michael Schindler, Kämmerer Wolfgang Heimpel und Andreas Hohenleitner aus der Personalabteilung sowie Leon Graf, der Sohn einer Rathausmitarbeiterin, sind stolz auf ihren Erfolg.

Lesen Sie dazu auch

„Wir danken der Wasserwacht herzlich für die Unterstützung und freuen uns, dass wir nun eine Reserve für Personalengpässe haben, erklärt Bürgermeister Stephan Winter. Graf ist im Mindelheimer Freibad bereits jetzt Vollzeit im Einsatz.

Leif Arndt von der Wasserwacht hat die Rettungsschwimmer ausgebildet

Den Kurs geleitet hat Leif Arndt. Der Berufssoldat in der Welfenkaserne Landsberg war im Auftrag der Wasserwacht im Einsatz.

Neben seiner Tätigkeit als Nachprüfer für Luftfahrzeuggeräte ist der Stabsfeldwebel Lehrgruppensprecher für Rettungsschwimmen der Bundeswehr für Süddeutschland und hier als Ausbilder und Instructor tätig. Bei der Wasserwacht-Ortsgruppe Mindelheim ist Arndt als Ausbilder der Jugendlichen im Einsatz.

Leif Arndt Foto: Julia Beck / Stadt Mindelheim

Bereits seit der Neueröffnung des Freibades nach der Sanierung im vergangenen Jahr unterstützt die Wasserwacht das Bad tatkräftig, teilt die Stadt mit. Das Team der Wasserwacht sucht weiterhin neue Mitglieder.

Es werden weiterhin Rettungsschwimmer für Mindelheim gesucht

Trainingszeiten sind immer dienstags außerhalb der Ferienzeiten. Wer sich als Rettungsschwimmer qualifizieren möchte, kann sich gerne auf der Wasserwacht-Homepage über die Voraussetzungen informieren.

Für Auskünfte und die Anmeldung sind Rainer Moog unter Telefon 08331/953113 und Leif Arndt unter der Nummer 0174/3144891 erreichbar. Die Qualifizierung umfasst je nach Vorkenntnissen zwölf bis 16 Unterrichtseinheiten.