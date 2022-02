So hilft die Stadt Mindelheim Häuslebauern

Für umweltfreundliche Investitionen am Eigenheim gibt es Zuschüsse aus dem Rathaus. Diese Häuser wurden gefördert.

Roland Ahne hat als Vorsitzender des Energieteams Mindelheim eine sehr positive Zwischenbilanz gezogen. Seit fünf Jahren sei der Förderkatalog der Stadt Mindelheim eine wachsende Erfolgsgeschichte. Auch im Jahr 2021 wurden die im Haushalt eingestellten 50.000 Euro voll ausgeschöpft. Mit den 59 Anträgen, die in diesem Jahr zur Auszahlung anstanden, erhielt jeder Antragsteller beziehungsweise jede Antragstellerin im Schnitt einen Betrag von 900 Euro.

Der „absolute Renner“ waren auch 2021 die Installationen von Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. 27 PV-Anlagen und 23 Speicher konnten gefördert werden. Allein dadurch können jährlich rund 113 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Aber auch bei den Neubauten wurde kräftig gefördert. 13 Häuser nach KfW55-Standard, eines nach KfW40-Standard und zwei nach KfW40-Plus Standard. Zusätzlich nahmen die Mindelheimer Häuslebauer Förderungen wie für die Lüftung, den Anschluss an eine Nahwärmeversorgung und die Installation einer Solarthermie-Anlage in Anspruch.

75 Energieberatungen fanden im vergangenen Jahr in Mindelheim statt

Sehr hoch war das Interesse der Mindelheimer Bürgerinnen und Bürger an dem Angebot der städtischen Energieberatung: 64 stationäre und neun Vor-Ort-Beratungen wurden im Jahr 2021 in Mindelheim wahrgenommen. „So groß war der Andrang auf Informationen rund ums Bauen und Sanieren noch nie“, betont Ahne. Dies zeige sich besonders bei den Sanierungsmaßnahmen: Es wurden 21 Sanierungen gefördert, sei es der Austausch der Fenster und der Haustüre, die Dämmung des Dachs oder der Austausch der alten Ölheizung.

Besonders erfreulich war laut Ahne die Entwicklung bei der klimafreundlichen Mobilität, da zwei Elektrolastenräder gefördert werden konnten. Auch für das Jahr 2022 liegen schon sehr viele Förderanträge im Mindelheimer Rathaus vor. Der Stadtrat muss allerdings die Fördergelder noch in den Haushaltsberatungen beschließen, um sie an die Bürgerinnen und Bürger, die sich an Energie- und Klimaschutzmaßnahmen aktiv beteiligen, auszahlen zu können. (mz)