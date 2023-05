Straßensperrungen wegen Bau einer Fernwärmeleitung

Wegen des Baus einer Fernwärmeleitung kommt es in Mindelheim demnächst zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Hier die Infos im Detail.

Die Bauarbeiten für eine Fernwärmeleitung in Mindelheim im Bereich Mühlweg zwischen Bad Wörishofer Straße und Kaufbeurer Straße beginnen am Montag, 15. Mai. Wie die Stadt mitteilt, wird die Maßnahme voraussichtlich bis Freitag, 9. Juni, andauern und in drei Bauabschnitten erfolgen.

1. Bauabschnitt : ab Kaufbeurer Straße bis Durchfahrt vor dem Gebäude Grüntenstraße 14 - 18.

: ab Kaufbeurer Straße bis Durchfahrt vor dem Gebäude Grüntenstraße 14 - 18. 2. Bauabschnitt : Durchfahrt vor dem Gebäude Grüntenstraße 14 bis 18 bis Einmündung Gebäude Grüntenstraße 2 bis 6.

: Durchfahrt vor dem Gebäude Grüntenstraße 14 bis 18 bis Einmündung Gebäude Grüntenstraße 2 bis 6. 3. Bauabschnitt : Durchfahrt vor dem Gebäude Grüntenstraße 2 bis 6 bis Einmündung Höfatsstraße.

Für die Baumaßnahme ist eine Vollsperrung nötig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Umweg über die Krankenhausstraße zu nehmen. Im Bereich der Grüntenstraße sowie der Höfatsstraße sind Einschränkungen der Parkmöglichkeiten zu erwarten. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig von den Parkflächen zu entfernen und weiträumig auszuweichen.

Die Baufirma ist bemüht, die Zufahrten zu den Grundstücken des Mühlweges aufrecht zu erhalten, jedoch können Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden, so die Stadt. Auch der öffentliche Parkplatz vor dem Stadion ist zeitweise nicht nutzbar. (mz)