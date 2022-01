Mindelheim

Technikerschule Mindelheim macht sich fit für technologischen Wandel

Plus Die Industrie steckt in einem digitalen Veränderungsprozess. Das ist eine Herausforderung für die Mindelheimer Technikerschule, die dafür auch Roboter einsetzt.

Von Johann Stoll

Horst läuft mit ruckartigen Bewegungen und blinkenden Lichtern durch den Fachraum Automatisierung der Mindelheimer Technikerschule. Er tut das immer brav entlang einer schwarzen krummen Linie, die auf dem Boden aufgebracht ist. Horst ist extrem geduldig und macht alles, was man ihm per Mausklick anschafft. Neben Horst gibt es noch Igor, seinen Zwillingsbruder. Beide Robotinos stehen für modernste Technik, die an der Technikerschule gelehrt wird. Das ist aber erst der Anfang.

