Unbekannter fährt Auto auf Parkplatz an

Der Fahrer eines roten Autos hat einen Schaden von 1500 Euro verursacht und sich abgesetzt.

Auf einem Supermarktparkplatz am Heimenegger Weg in Mindelheim hat am Montag zwischen 18r und 18.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher hatte vermutlich einen roten Wagen und setzte sich ab, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)