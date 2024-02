Vorhang auf für den besten Krapfen aus dem Unterallgäu

Fast 2000 Stimmen wurden bei unserem Online-Voting zum "besten Krapfen der Region" abgegeben. Die besten fünf Krapfen hat nun eine Jury getestet - und den Gewinner ermittelt.

Eines war vorher klar: Mit leerem Magen wird keiner der geladenen Jury-Mitglieder dem Heimweg aus der MZ-Redaktion antreten. Schließlich galt es, aus den Top-Fünf-Krapfen des Online-Votings der Mindelheimer Zeitung nun den Sieger der diesjährigen Krapfensaison zu küren.

Eine Aufgabe, der sich folgende fünf Jurymitglieder stellten: Mini-Prinzessin Antonia I. (Fries) und Mini-Prinz Finn I. (Pelzl) von der Siedelonia Mindelheim, Prinzessin Simone II. (Schmidt) von der Ettrinarria sowie Mathias Böck (Präsident Ettrinarria) und die stellvertretende Gardemajorin der Ettrinarria, Laura Blochum.

Fünf Krapfen jedes Finalisten stehen bereit

An der reich gedeckten Tafel im Besprechungsraum der MZ erwartete das Quintett fünf mit Krapfen belegte Teller für die Blindverkostung. Die zu bewertenden Kriterien waren dabei das Aussehen, der Geruch, die Konsistenz sowie der Geschmack des Teiges und Geschmack und Reichhaltigkeit der Füllung.

Angetreten im Kampf um die Goldene Krapfenkelle der MZ waren die Bäckerei Holzheu aus Dirlewang, Bäckerei Wiedemann aus Kammlach sowie die beiden Mindelhemer Bäckereien Ried und Fäßler und die Konditorei des Café Engel aus Mindelheim. Deren Krapfen wurden von den Online-Usern der Mindelheimer Zeitung für das Finale auserkoren.

Laura Blochum von der Ettrinarria präsentiert einen der Krapfen, die getestet wurden. Foto: Ulf Lippmann

Selbiges war dann eine lustige und leckere Veranstaltung: Nacheinander wurden die Krapfen - aufgrund der Menge immer nur je zur Hälfte - verzehrt. Die Kommentare waren jederzeit wohlwollend. "Die sehen aus, wie die Krapfen, die Oma immer gemacht hat", sagte Laura Blochum etwa über die Krapfen der Konditorei Engel. Kein Wunder, werden diese doch nach einem 140 Jahre alten Familienrezept gebacken.

Großes Lob gibt es für die Füllungen

Auch für die Füllungen - Aprikosen-, Johannes-Himbeer-, Dreifrucht- oder Erdbeer-Himbeer-Marmelade - gab es ausschließlich Lob. "Am Ende muss man sagen, dass alle Krapfen wirklich lecker waren", sagte Mathias Böck. Der Präsident der Ettrinarria sprach damit allen Verkostern aus der Seele. Er konzentrierte sich augenscheinlich auf die Füllung, die er mit einem Kaffeelöffel zunächst stets als erstes probierte.

22 Bilder Leckeres Erlebnis: der Krapfentest der Mindelheimer Zeitung Foto: Ulf Lippmann

Die Damen der Runde, Prinzessin Antonia, Prinzessin Simone und Gardemädchen Laura gaben sich derweil größte Mühe, ihre Kleider nicht mit Puderzucker zu bestäuben und schrieben fleißig nach jeder Krapfenhälfte ihre Eindrücke in Punkten auf: Von "1" (ganz schwach) bis "10" (überragend) wurden die einzelnen Kriterien bewertet. Am Ende musste also noch gerechnet werden.

Krapfen, Krapfen und noch mehr Krapfen: Beim MZ-Krapfentest kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten. Foto: Ulf Lippmann

"Ich hab' so viel Krapfen gegessen, da schaffe ich jetzt nicht mehr", sagte der neunjährige Finn und ließ sich dabei helfen. Auf dem Bewertungsblatt von Mathias Böck tummelten sich viele Neuner und Zehner. Bei ihm hätten letztlich das Aussehen des Krapfens und die Menge dessen Inhalts den Ausschlag für den Sieger gegeben.

Der beste Krapfen kommt aus Kammlach

Der kam schließlich aus Kammlach: Die Bäckerei Wiedemann schnitt bei allen Teilnehmern in der Endabrechnung als Sieger ab und durfte sich tags darauf über die Goldene Krapfenkelle freuen.

Die Sieger des diesjährigen Krapfentests: Monika und Josef Wiedemann von der gleichnamigen Bäckerei in Kammlach erhielten die Goldene Krapfenkelle der Mindelheimer Zeitung. Foto: Axel Schmidt

"Damit hätten wir nicht gerechnet", sagte Josef Wiedemann. Der 63-Jährige führt die Bäckerei in Kammlach zusammen mit seiner Frau Monika und wurde erst von seiner Tochter auf das Online-Voting der Mindelheimer Zeitung aufmerksam gemacht. "Dass unsere Krapfen beliebt sind, wissen wir schon. Da bekommen wir die Rückmeldung der Kundschaft", sagt Wiedemann. Drei Varianten an Füllungen bietet er in seiner Bäckerei an: Johannes-Himbeer, Aprikose und Vanille. "Wobei Aprikose und Johannes-Himbeer schon die Renner sind", sagt Wiedemann.

Zwischen 300 und 400 Krapfen backt er während der Faschingszeit pro Tag. Wenn am Samstag in Kammlach der große Faschingsumzug stattfindet, werden es wohl mehr sein. "Dann ist Großkampftag", sagt er und lächelt. Bei der Frage nach dem Geheimnis seiner Krapfen verrät er nur soviel: "Meine Frau sagt immer, die werden mit sehr viel Liebe gebacken."