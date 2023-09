Mindelheim

18:00 Uhr

Was Grundschüler ABC-Schützen für den erster Schultag raten

Was die Grundschule anbetrifft, so sind Antonia Fries und Finn Pelzl schon "alte Hasen" und völlig entspannt. Die beiden haben für Schulanfänger ein paar Tipps zum ersten Schultag.

Die Schultüten liegen bereit, die guten Klamotten für den ersten Schultag auch und die Aufregung wird jeden Tag größer bei den Kindern, die in dieser Woche in die Grundschule kommen. Alles wird neu und aufregend sein in der Schule und wie ist wohl die Klassenlehrerin und wie sind die anderen Buben und Mädchen in der Klasse? Alles Fragen, die sich Antonia Fries und Finn Pelzl vor einem und zwei Jahren ebenso gestellt haben. Und weil sie die Antworten ja schon wissen, haben wir die beiden erfahrenen Mindelheimer Grundschulkinder gefragt, ob sie Tipps für Erstklässler haben.

In der Schule trifft man jeden Tag seine Freunde, sagt Antonia

Das Wichtigste: "Es hat sich gelohnt", sagt Antonia und meint damit nicht nur ihre prall gefüllte Schultüte, die sie im Sommer 2022 bekommen hat. "Man trifft jeden Tag seine Freundinnen und lernt auch neue Kinder kennen, das ist das Beste an der Schule." Mit ihrer Lehrerin ist sie ganz zufrieden. "Die ist nett, manchmal darf man sogar im Unterricht ein bisschen mit der Freundin schwätzen und sie schimpft nicht gleich." Am liebsten mag Antonia den Matheunterricht, die Zahlen machen ihr Spaß. Auch die Wandertage haben ihr sehr gefallen. Mit ihrer Klasse war sie zum Beispiel mal auf einem Bauernhof, wo es viel zu sehen gab.

