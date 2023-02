Fleckviehzüchter in der Region wollen enger zusammenarbeiten

Die Genossenschaften stehen vor einem Zusammenschluss. Zucht, Besamung und Vermarktung sollen dann unter einem Dach stattfinden.

Als erster Verband will die Fleckviehzuchtgenossenschaft Schwaben mit einer Besamungsgenossenschaft ( Höchstädt) fusionieren, um die gesamte Zucht, Besamung und Vermarktung unter ein Dach zu bringen. Wie Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann auf der Kreiszüchterversammlung Allgäuin Mittelrieden informierte, soll die Verschmelzung noch heuer erfolgen: Als Konsequenz aus den rückläufigen Zahlen landwirtschaftlicher Mitgliedsbetriebe sollen damit Synergieeffekte genutzt und somit also Tierzucht, Vermarktung und Besamung in eine Hand gegeben werden. Damit sollen auch der Außendienst effektiver und Doppelbesuche auf den Betrieben vermieden werden.

Thomas Wassermann aus Ottobeuren wurde bei der Versammlung für seine zehnjährige Kuh Ines (Vater Gepard) ausgezeichnet: Sie erreichte mit 100.342 Milch-Kilo (4,0 Fett, 3,38 Eiweiß, 7.408 Fett/Eiweiß-Kilo) die höchste Lebensleistung im gesamten Zuchtgebiet Allgäu. Die elfjährige Kuh Brimel (Rurex) von Alexander Schobel aus Legau erzielte mit acht Kalbungen eine Lebensleistung von 101.078 Milch-Kilo.

Erfolgreiche Züchter wurden in Mittelrieden zum "Fleckvieh-Profi" ernannt

Zehn Prozent der besten Fleckviehzüchter wurden mit der Urkunden „Fleckviehprofi 2022“ ausgezeichnet. Bei der Beurteilung fließen die durchschnittliche Fett- und Eiweißmenge des Betriebes zu 40 Prozent in die Berechnung ein – Zellzahl, Zwischenkalbezeit, Abgangsrate und Lebensleistung jeweils zu 15 Prozent. Bester war Peter Weixler aus Reichholzried mit 88,9 Punkten. Ihm folgten Andreas Schiessl, Legenfeld (74,6); Markus Wachter, Lindenberg (71,4); Stefan Wissmiller, Unteregg (68,7) und Werner Lutz, Loppenhausen (68,4).

Laut dem Zuchtleiter ist das Einzugsgebiet der Besamungsstation Höchstädt und des Zuchtverbandes Wertingen weitgehend identisch; die meisten Landwirte seien Mitglied in beiden Selbsthilfeeinrichtungen. Zuchtverband und Besamungsstation bringen etwa dasselbe Vermögen ein und hätten die gleichen Ziele: Die Fleckviehzucht weiter voran zu bringen. Das Vereinsvermögen der Zuchtorganisation beträgt etwa 4,9 Millionen Euro. Wiedenmann selbst wird nach 27 Dienstjahren in der Rinderzucht noch heuer ausscheiden. Seine Nachfolge tritt Marina Estelmann an.

Der fehlende Regen hat sich 2022 auch auf die Milchmenge ausgewirkt

Laut dem Vorsitzenden des Zuchtverbandes, Georg Kraus, war 2022 kein leichtes Jahr mit viel zu wenig Regen. Dies habe sich auch auf die Milchleistung ausgewirkt. Laut Vermarkter Hans Schwarz ist Wertingen der einzige Verband, der bei der Kälbervermarktung zulegen konnte – mit Preisen „immer im oberen Drittel“.

Von den 275 verkauften Bullen blieben nach dem Verkauf zwei Drittel in Bayern und dem angrenzenden Baden-Württemberg, der Rest ging ins übrige Bundesgebiet. Für die Transporte der verkauften Kälber werden noch Fahrer aus dem Allgäu gesucht. (fk)