Motorradfahrer stürzt eine Böschung hinab

In einer Kurve bei Mörgen verlor ein junger Mann die Kontrolle über sein Motorrad, wurde aber nur leicht verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall zwischen Zaisertshofen und Mörgen verletzt worden. Laut Polizei war eine kleine Gruppe Motorradfahrer in Richtung Mörgen unterwegs. Im Bereich einer scharfen S-Kurve verlor ein 24-jähriger Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte samt Fahrzeug etwa fünf Meter eine Böschung hinab. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die Feuerwehr Mörgen leitete den Verkehr um. (mz)