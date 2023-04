Markt Wald

07:22 Uhr

Nachruf: Der TSV Markt Wald trauert um seinen Turnvater

Plus Er baute die Turnabteilung des TSV Markt Wald zu einer Talentschmiede auf: Nun ist Markt Walds "Turnvater" Erwin Strodel mit 87 Jahren gestorben.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Sein Name ist mit der Turnabteilung des TSV Markt Wald untrennbar verbunden - und wird es wohl auch noch lange sein: Vor wenigen Tagen ist Erwin Strodel im Alter von 87 Jahren gestorben. Er galt als Vater der Markt Walder Talentschmiede.

Dass die Kunstturner des TSV Markt Wald seit Jahrzehnten überregional für Furore sorgen, hat seinen Ursprung in der Idee eines Mannes. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nämlich begann Erwin Strodel mit dem Turnen. Schon als 19-Jähriger war er Jugendtrainer in der Riege des TSV Markt Wald. "Ohne ihn gäbe es das Turnen nicht mehr", sagt sein Sohn Markus Strodel. Er führt mittlerweile den TSV Markt Wald als Vorsitzender an. "In den 1950er- und 1960er-Jahren gab es außer ihm keinen Trainer mehr."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen