MZ-Landpartie: ein herzliches Willkommen in Oberneufnach

Für die Oberneufnacherinnen und Oberneufnacher ist ihr Dorf das beste weit und breit – und das aus guten Gründen.

Gleich zu Beginn der MZ-Landpartie in Oberneufnach stellen die Besucherinnen und Besucher das unter Beweis, was später so viele als charakteristisch für den Ort hervorheben werden: Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft. Weil die Klappstühle, die die MZ-Redakteure Ulf Lippmann und Sandra Baumberger mitgebracht haben, bei Weitem nicht für alle reichen, holen die Oberneufnacherinnen und Oberneufnacher Biertischgarnituren aus dem nahe gelegenen Feuerwehrhaus und Gemeinderat Franz Huber gleich noch ein paar von Zuhause. Er hat auch dafür gesorgt, dass eine kleine Besetzung der Oberneufnacher Musikanten aufspielt und deren Probelokal als Ausweichquartier angeboten, falls die grauen Wolken doch nicht dichthalten sollten. Tun sie aber – und so steht einer angeregten Gesprächsrunde zwischen dem Haus der Vereine und dem Käppele nichts mehr im Wege.

24 Bilder Jede Menge gute Laune bei der MZ-Landpartie in Oberneufnach Foto: Ulf Lippmann, Sandra Baumberger

Die Älteste in der Runde ist die 85-jährige Mina Kögel. Sie erinnert sich noch gut an die Zeiten, als die Männer in sämtlichen Vereinen des Ortes und beim Stammtisch unterwegs waren, während ihre Frauen zu Hause Haus und Kinder hüteten. "Da haben wir Frauen ja nichts mitgekriegt vom Ort", sagt sie. Weil ihnen das mächtig gegen den Strich gegangen war, haben sie schließlich die Gymnastikgruppe gegründet. Dafür wurden sie von den Männern zwar als "Plastikweiber" verspottet, "aber wir sind endlich auch mal rausgekommen", sagt Mina Kögel.

Zum Oberneufnacher wird man erst, wenn man hier begraben wird

Die Gymnastikgruppe gibt es heute noch, sie trifft sich unter der Leitung von Eleonore Endres zwischen Mitte September und Mitte Mai immer dienstags, und alle vier Wochen kehren die Frauen zusammen ein. "Da kommen dann alle", sagt Resi, die ihren Nachnamen partout nicht nennen will. Zum einen, weil in Oberneufnach ohnehin jeder jeden kenne, und zum anderen, weil sie sich auf gar keinen Fall in den Mittelpunkt rücken will. "Wir gehören alle zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft."

Das bestätigt auch Susi Weißhaar gerne, die wie die anderen jungen Frauen neben ihr auf der Bank der Liebe wegen nach Oberneufnach gezogen ist. "Wir sind hier wie so ein kleines gallisches Dorf", findet sie. "Wenn man sich integrieren will, dann schafft man das." Bester Beweis dafür ist vielleicht Franz Huber, der eigentlich aus Fürbuch stammt, inzwischen seit vielen Jahren mit seiner Frau und den beiden Kindern Vroni und Korbinian in Oberneufnach lebt und sich dort vielfältig engagiert. Zum Oberneufnacher hat er es damit aus Sicht mancher Alteingesessener aber noch längst nicht gebracht: "Du bist erst ein Oberneufnacher, wenn dein Name hier auf dem Grabstein steht", hat er schon öfter gehört – und herzlich darüber gelacht.

Armin Wilhelm hatte ein kleines Rätsel mitgebracht: Worum handelt es sich bei dieser hölzernen Röhre? Foto: Ulf Lippmann

Zu denen, die im Ort schon viel bewegt haben, gehört neben Familie Dietmaier, die mehrfach genannt wird, auch Armin Wilhelm. 20 Jahre hat er die Oberneufnacher Musikanten dirigiert und 1990 das erste Oldtimer-Treffen mit großem Rahmenprogramm organisiert. Ein Teilnehmer kam dafür mit seiner 280er-Mercedes-Limousine bis aus Hamburg. Armin Wilhelm hat aber nicht nur Fotos und das Plakat von damals mitgebracht, sondern auch einen ganzen Korb frischer Küchle, die seine Lebensgefährtin Monika Eben extra für die MZ-Landpartie gebacken hat.

Angefahren kommt er mit einem gut 100 Jahre alten Wanderer-Fahrrad, ganz so, wie es sich für den Leiter des einzigen Oberneufnacher Privatmuseums gehört. Außerdem hat er noch ein kleines Rätsel dabei: Worum könnte es sich bei der wurmstichigen hölzernen Röhre handeln, an der eine Drahtschlinge zu erkennen ist, die mit einem straff gespannten Faden im Röhreninneren fixiert wird? Um eine Mausefalle, auch sie gut 100 Jahr alt, von der sich die Redewendung "Da beißt die Maus keinen Faden ab" ableitet: Knabberte die Maus den Faden nämlich ab, um an den Köder dahinter zu gelangen, brach ihr die Drahtschlinge das Genick. "Ganz schön brutal", sind sich alle einig.

Die geplante Containersiedlung für Geflüchtete bereitet den Oberneufnachern Sorgen

Da wirft man doch lieber einen Blick in die Bücher, die Gertrud Anderlik mitgebracht hat: Der inzwischen aufgelöste Brauchtumsverein hat nicht nur die Geschichte der Oberneufnacher Häuser zu Papier gebracht, sondern auch jede Menge Feste organisiert. "Hier war schon was los früher", sagt Resi – und auch heute ist noch einiges geboten: Es gibt etliche Vereine, darunter die Feuerwehr, der rund 15 Frauen angehören, und nächstes Jahr wieder das Historische Marktfest in Markt Wald, bei dem auch die Oberneufnacher nach Kräften mitmischen werden. "Es ist ein Traum hier", sagt Angela Ruf, und ihre beiden Kinder Vanessa und André sehen das genauso. "Oberneufnach ist das beste Dorf", sagt André, und auch seine Schwester würde nirgends anders leben wollen.

Das Familienbild zeigt die älteste Besucherin, Mina Kögel, mit der jüngsten, ihrer Urenkelin Emma. Natürlich waren auch deren Eltern Fabian und Marina Kögel sowie ihre Großeltern Max und Brigitte Kögel vor Ort. Foto: Sandra Baumberger

Nur eitel Sonnenschein herrscht aber auch in Oberneufnach nicht: Die geplante Containersiedlung für bis zu 100 Geflüchtete, die ein Investor am Ortsrand gerne bauen würde, bereitet vielen Kopfzerbrechen: Man wolle den Leuten ja helfen, sagen an diesem Nachmittag mehrere. "Aber so viele auf einem Fleck, das geht nicht." Das gebe die Infrastruktur des Dorfes mit seinen 460 Einwohnern einfach nicht her. Der Kindergarten platze schon jetzt aus allen Nähten. Und die Pläne für ein Neubaugebiet wären mit der Containersiedlung wohl auch erst mal vom Tisch: Die bestehende Kläranlage könnte das Abwasser so vieler Menschen nicht bewältigen. Die Sorge ist groß, doch davon lassen sich die Besucherinnen und Besucher der MZ-Landpartie die gute Stimmung nicht vermiesen.

Zur MZ-Landpartie spielte extra eine kleine Besetzung der Oberneufnacher Musikanten auf. Foto: Ulf Lippmann

Zu der trägt auch Annamaria Bießle bei, die gleich zu Beginn ihr Akkordeon geholt und von 45 Jahre alten Notenblättern gespielt hat. Und auch Emma Kögel, die Urenkelin von Mina Kögel und mit zehn Monaten die jüngste Besucherin, hat mit ihrem strahlenden Grinsen Anteil daran. Jedenfalls kommt das Treffen so gut an, dass noch am selben Abend Pläne geschmiedet werden, es im nächsten Sommer einmal im Monat fortzuführen: ganz chillig, mit Musik und guten Gesprächen.