Oberneufnach

Oberneufnach feiert, der Maibaum ist zurück

Plus Vor dem Fest zum 100-jährigen Bestehen des Oberneufnacher Musikvereins waren harte Verhandlungen nötig, um den Maibaum auszulösen. Der Chatverlauf ist in der Jubiläumsausstellung.

Von Laura Wiedemann

"Ich bin wieder da": In knallpinken Lettern prangt dieser Schriftzug vor dem Maibaum in Oberneufnach. Für viel Aufregung sorgte das Prachtstück in den vergangenen Tagen bei Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern. 50 Burschen der Landjugend Weil (Landkreis Landsberg am Lech) trieben ihr Unwesen und stahlen den Oberneufnachern unbemerkt deren Baum. Harte Auslöseverhandlungen folgten. Umso größer war die Freude beim Maibaumfest zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins - und auch einige der Diebe kamen zum Feiern vorbei.

Woher wussten die Weiler wohl, wo der Baum liegt? Und wie sind sie in die abgeschlossene Halle gelangt? Diese Fragen diskutierten viele der Festgäste. Antworten fanden sie unter anderem in der Ausstellung zur Geschichte des Musikvereins Oberneufnach. Kurzerhand hatten André und Annette Schubert dieser noch Tafeln zum Maibaum-Klau beigefügt. Fotos eines Chatverlaufs zeigten etwa, wie den Musikern langsam klar wurde, dass der Maibaum nicht mehr im Dorf ist: Von "Alarm, der Baum ist weg" bis zur Nachricht "Wir fahren jetzt nach Weil zu sofortigen Freigabeverhandlungen" vergingen dreieinhalb Stunden.

